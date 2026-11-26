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Kim Čong-un vyzval na širšie využívanie taktických jadrových zbraní
Kim sa tak vyjadril počas stredajšej inšpekcie výskumného zariadenia zameraného na jadrové zbrane na bližšie neurčenom mieste.
Autor TASR
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Pchjongjang 26. novembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že jeho krajina by mala diverzifikovať využívanie taktických jadrových zbraní. Zároveň zdôraznil, že jadrové kapacity KĽDR sa už stali „realitou“, informovali vo štvrtok štátne médiá. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a Jonhap.
Kim sa tak vyjadril počas stredajšej inšpekcie výskumného zariadenia zameraného na jadrové zbrane na bližšie neurčenom mieste. „Odvetvie výroby jadrových zbraní by malo venovať pozornosť využívaniu taktických jadrových zbraní na rôzne úlohy vo viacerých oblastiach,“ citovala ho tlačová agentúra KCNA.
Vodca KĽDR pritom poukázal na vojenský význam takýchto zbraní v modernom vedení vojny a na „nevyhnutnú realitu spoločnej hranice“ s Južnou Kóreou, ktorú označil za „najnebezpečnejší nepriateľský štát“.
Na fotografiách, ktoré zverejnila KCNA, je Kim v sprievode dvoch predstaviteľov, ako si prezerá zariadenia pripomínajúce jadrové hlavice. Časti z nich sú rozmazané a niektoré majú špičky natreté červenou farbou.
Severokórejský vodca opäť označil jadrovú politiku za „základný prvok zaručujúci suverenitu republiky, zakotvený v najvyššom zákone štátu“. Pchjongjang ju začlenil do ústavy v roku 2023.
Kim zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, že Spojené štáty podľa neho podporujú „šírenie jadrových zbraní“ medzi svojimi spojencami v severovýchodnej Ázii prostredníctvom ich zdieľania a spoločného využívania s cieľom vytvoriť „globálny systém jadrovej vojenskej aliancie“.
Americký prezident Donald Trump, ktorý sa s Kimom počas svojho prvého funkčného obdobia trikrát stretol v snahe obmedziť severokórejský jadrový program, v auguste uviedol, že KĽDR má 57 „veľmi silných“ jadrových zbraní. Južná Kórea ich počet odhaduje na 80 až 120.
Trump opakovane vyjadril ochotu stretnúť sa s Kimom aj po štvrtý raz. Jadrové rokovania medzi Washingtonom a Pchjongjangom sú totiž pozastavené od roku 2019, keď sa ich summit vo vietnamskom Hanoji skončil bez dohody.
Kim Čong-un navštívil jadrové zariadenie tiež v septembri 2024, januári 2025 a v júni tohto roka, dodáva Jonhap.
Kim sa tak vyjadril počas stredajšej inšpekcie výskumného zariadenia zameraného na jadrové zbrane na bližšie neurčenom mieste. „Odvetvie výroby jadrových zbraní by malo venovať pozornosť využívaniu taktických jadrových zbraní na rôzne úlohy vo viacerých oblastiach,“ citovala ho tlačová agentúra KCNA.
Vodca KĽDR pritom poukázal na vojenský význam takýchto zbraní v modernom vedení vojny a na „nevyhnutnú realitu spoločnej hranice“ s Južnou Kóreou, ktorú označil za „najnebezpečnejší nepriateľský štát“.
Na fotografiách, ktoré zverejnila KCNA, je Kim v sprievode dvoch predstaviteľov, ako si prezerá zariadenia pripomínajúce jadrové hlavice. Časti z nich sú rozmazané a niektoré majú špičky natreté červenou farbou.
Severokórejský vodca opäť označil jadrovú politiku za „základný prvok zaručujúci suverenitu republiky, zakotvený v najvyššom zákone štátu“. Pchjongjang ju začlenil do ústavy v roku 2023.
Kim zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, že Spojené štáty podľa neho podporujú „šírenie jadrových zbraní“ medzi svojimi spojencami v severovýchodnej Ázii prostredníctvom ich zdieľania a spoločného využívania s cieľom vytvoriť „globálny systém jadrovej vojenskej aliancie“.
Americký prezident Donald Trump, ktorý sa s Kimom počas svojho prvého funkčného obdobia trikrát stretol v snahe obmedziť severokórejský jadrový program, v auguste uviedol, že KĽDR má 57 „veľmi silných“ jadrových zbraní. Južná Kórea ich počet odhaduje na 80 až 120.
Trump opakovane vyjadril ochotu stretnúť sa s Kimom aj po štvrtý raz. Jadrové rokovania medzi Washingtonom a Pchjongjangom sú totiž pozastavené od roku 2019, keď sa ich summit vo vietnamskom Hanoji skončil bez dohody.
Kim Čong-un navštívil jadrové zariadenie tiež v septembri 2024, januári 2025 a v júni tohto roka, dodáva Jonhap.