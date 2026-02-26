< sekcia Zahraničie
Kim Čong-un: Vzťahy KĽDR a USA sa budú odvíjať od postoja Washingtonu
Kimove vyjadrenia prišli po skončení zjazdu vládnucej Kórejskej strany práce v Pchjongjangu.
Autor TASR
Pchjongjang 26. februára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že vzťahy Pchjongjangu so Spojenými štátmi závisia výlučne od postoja Washingtonu. Možnosť akéhokoľvek dialógu s Južnou Kóreou vylúčil. Vo štvrtok o tom informovali severokórejské štátne médiá, píše TASR podľa agentúr Jonhap a AFP.
Kimove vyjadrenia prišli po skončení zjazdu vládnucej Kórejskej strany práce v Pchjongjangu. Severná Kórea podľa jeho slov nemá dôvod nevychádzať so Spojenými štátmi, ak upustia od ich nepriateľskej politiky.
Vodca KĽDR zároveň vyhlásil, že jeho krajina sa bude naďalej sústrediť na svoj jadrový program. „Je pevným a neochvejným zámerom našej strany ďalej posilňovať jadrové sily štátu a dôsledne uplatňovať status jadrovej veľmoci,“ citovala Kima agentúra KCNA.
„Náš status jadrovej veľmoci zohráva dôležitú úlohu pri odrádzaní potenciálnych hrozieb nepriateľov a udržiavaní regionálnej stability,“ pokračoval Kim. Jadrové zbrane Severnej Kórey označil za „záruku“ jej bezpečnosti a záujmov.
Vodca KĽDR zároveň varoval, že v prípade akýchkoľvek nepriateľských útokov podnikne jeho krajina odvetné kroky. „Naše ozbrojené sily sú plne pripravené čeliť akýmkoľvek okolnostiam... Naša armáda vykoná strašné odvetné útoky proti akýmkoľvek silám v okamihu, keď spáchajú nepriateľské vojenské činy porušujúce našu národnú suverenitu a bezpečnostné záujmy,“ vyhlásil Kim.
Deviaty zjazd Kórejskej strany práce sa začal minulý týždeň vo štvrtok. Cieľom bolo podľa agentúry Jonhap preskúmať výsledky politiky z predchádzajúceho zjazdu a stanoviť nové ciele na nasledujúcich päť rokov. V súvislosti s jeho ukončením usporiadal Pchjongjang vojenskú prehliadku.
