Kim Čong-un žiada odchod vedúcich stavby nemocnice

Pchjongjang 20. júla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un nariadil prepustenie viacerých ľudí z vedenia výstavby novej nemocnice v hlavnom meste Pchjongjang po tom, ako požiadali verejnosť o pomoc s dodaním prístrojov a materiálov. V pondelok o tom informovali štátne médiá, píše agentúra Reuters na svojej webstránke.



Severná Kórea je pritom známa tým, že konflikty podobného typu zriedkavo vyjdú na verejnosť, pripomína agentúra.



Tento mesiac ide už o druhé oficiálne napomenutie úradníkov zodpovedných za projekt výstavby. Nová všeobecná nemocnica podľa Kima predstavuje "kľúčovú úlohu" v zlepšovaní úrovne verejného zdravotníctva v rámci koronavírusovej pandémie, informovala agentúra AFP.



Kim nariadil, aby výstavba nemocnice bola ukončená najneskôr do 10. októbra pri príležitosti 75. výročia založenia vládnej Kórejskej strany práce. Na poslednej obhliadke staveniska však prepustil skupinu projektových manažérov a kritizoval ich za to, že "rádových občanov zaťažili tým, že od nich žiadali rôzne druhy 'asistencie'", informovala štátna agentúra KCNA.



Taktiež dal príkaz, aby preverili viacerých členov koordinačného výboru výstavby z dôvodu "ľahostajného prístupu k zriadeniu rozpočtu," píše agentúra AFP.



Naopak, podľa Reuters Kim pochválil robotníkov za to, že stavba aj napriek "ťažkej situácii" rýchle napreduje. Severná Kórea má v čase koronakrízy údajne problém so zaobstarávaním stavebného materiálu pre bezpečnostné opatrenia, vyjadril sa pre Reuters profesor z Univerzity severokórejských štúdií v Soule Jang Mu-džin.



"Problémy s mobilizovaním zdrojov z dôvodu pandémie a sankcií naznačujú, že októbrový termín dokončenia výstavby môžu postihnúť meškania a ďalšie prekážky," povedal Jang.