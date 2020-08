Kim Čong-un žiada pripravenosť na koronavírus a tajfún

Soul 26. augusta (TASR) - Vodca Severnej Kórey Kim Čong-un v utorok počas zasadnutia politbyra vládnucej strany upozornil na reakcie krajiny v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 a tajfúnom, ktorý má KĽDR zasiahnuť vo štvrtok. Informovala o tom agentúra AP.



Kim hovoril o nešpecifikovaných "chybách" a "nedostatkoch" vo vládnej kampani proti koronavírusu a žiadal, aby boli okamžite napravené.



Takisto žiadal dôslednú prípravu s cieľom minimalizovať škody spojené s tajfúnom Bavi, ktorý má krajinu zasiahnuť niekoľko týždňov po tom, ako prívalové dažde vyvolali záplavy a poškodili úrodu i domy.



Hospodárstvu krajiny uškodili i americké sankcie zavedené v súvislosti so severokórejským jadrovým programom a uzavretie hraníc krajiny z dôvodu pandémie koronavírusu.



Tajfún Bavi má severozápadné pobrežie Kórejského polostrova zasiahnuť vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Podľa predpovedí to má byť jeden z najsilnejších tajfúnov, ktoré polostrov tento rok zasiahli.



Kim Čong-un na minulotýždňovom stretnutí vládnucej strany povedal, že stav hospodárstva krajiny sa nezlepšuje tak, ako dúfal. Severokórejský vodca po takmer piatich rokoch zvolal zjazd vládnucej Kórejskej strany práce, ktorý sa má uskutočniť v januári 2021.



Na tomto zjazde by mal byť predstavený nový päťročný plán rozvoja krajiny, ktorej ekonomiku vážne postihli medzinárodné sankcie i súčasná koronakríza.