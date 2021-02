Kim Čong-unova manželka sa po vyše roku objavila na verejnosti

Na archívnej snímke juhokórejský prezident Mun Če-in (v strede vpravo) s manželkou Kim Čung-suk (prvá sprava) a severokórejský líder Kim Čong-un (v strede zľava) s manželkou Ri Sol-ču (prvá zľava) po príchode na vrchol posvätnej hory Pektu 20. septembra 2018. Foto: TASR/AP

Soul 17. februára (TASR) - Manželka severokórejského vodcu Kim Čong-una sa po viac ako roku objavila na verejnosti. Jej dlhá neprítomnosť na verejných podujatiach vyvolala špekulácie, že je v karanténe alebo čaká ďalšie dieťa, informovala v stredu agentúra AFP.Podľa správ severokórejských štátnych médií sa Kimova manželka Ri Sol-džu spoločne so svojím manželom zúčastnila na koncerte pri príležitosti narodenín jeho zosnulého otca. Narodeniny Kim Čong-ila, v poradí druhého člena vládnucej kimovskej "dynastie", sú v KĽDR jedným z najdôležitejších štátnych sviatkov.Denník vládnucej robotníckej strany Rodong sinmun zverejnil zo slávnostného koncertu sériu fotografii, na ktorej vidno, ako Kim Čong-un a Ri Sol-džu s úsmevom tlieskajú účinkujúcim v divadle v Pchjongjangu.napísala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.Žiaden z vystupujúcich umelcov ani divákov nemal na tvári ochranné rúško proti šíreniu koronavírusu. Severná Kórea tvrdí, že na jej území sa dosiaľ nevyskytol ani jediný prípad nákazy, čo je však podľa odborníkov nepravdepodobné, keďže vírus sa začal šíriť práve so susednej Číny.Bývalá populárna severokórejská speváčka Ri Sol-džu sa na verejnosti naposledy objavila v januári 2020 pri príležitosti osláv lunárneho Nového roka. Predtým ho pravidelne sprevádzala na oficiálnych cestách po krajine a na stretnutiach so zahraničnými predstaviteľmi vrátane schôdzok s prezidentmi Južnej Kórey a Číny.Jej dlhá neprítomnosť vyvolala dohady, že by mohla byť tehotná alebo v izolácii, aby sa nenakazila novým koronavírusom. Predpokladá sa, že Ri a Kim majú spolu tri deti, avšak oficiálne informácie o tom nie sú.Juhokórejská tajná služba tento týždeň informovala poslancov v Soule, že Ri Sol-džu sa v súčasnosti sústreďuje na výchovu svojich detí a verejného života sa pre pandémiu koronavírusu stráni.Podľa dostupných informácií má Ri niečo vyše 30 rokov. V silne patriarchálnej komunistickej Severnej Kórei je považovaná za jednu z najvplyvnejších žien, popri vodcovej sestre a poradkyni Kim Jo-džong, píše AFP.