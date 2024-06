Kim daroval Putinovi aj pár loveckých psov severokórejského plemena

Soul 20. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un daroval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi po ich stretnutí v Pchjongjangu aj pár loveckých psov severokórejského plemena Pungsan.



Podľa juhokórejskej tlačovej agentúry Jonhap o tom vo štvrtok informovali severokórejské štátne médiá s tým, že ide o psy rovnakého plemena, akými Kim v roku 2018 obdaroval aj vtedajšieho juhokórejského prezidenta Mun Če-ina.



Psy plemena Pungsan sú považované za vzácne: ide zrejme o variant sibírskeho huskyho, ktorý bol pravdepodobne skrížený so špicom. Pungsan má bielu srsť, huňatý kožuch, tmavé oči a špicaté uši. V KĽDR je považovaný za národný symbol, najmä vďaka svojej pokojnej povahe a vernosti.



Kim svoj dar Putinovi predstavil a odovzdal počas spoločnej prechádzky v záhrade Paláca slnka Kumsusan, kde podpísali dohodu o posilnení vzťahov oboch krajín v duchu komplexného strategického partnerstva, uviedla severokórejská tlačová agentúra KCNA.



Kim a Putin sa okrem toho previezli po príjazdovej ceste k záhrade luxusnou limuzínou Aurus, ktorú ruský prezident dal priviezť svojmu hostiteľovi ako dar. Je to už druhé vozidlo tohto typu, ktoré Putin Kimovi daroval. Prvé mu do autoparku pribudlo vo februári.



Agentúra Jonhap upozornila, že dar pre Kima v podobe auta je porušením sankcií Bezpečnostnej rady OSN, ktorá zakazuje dodávky, predaj a transfer luxusných predmetov do Severnej Kórey. Ide o rezolúciu č. 2397 prijatú v decembri 2017.



Putin počas štátnej návštevy v Pchjongjangu daroval svojmu hostiteľovi okrem limuzíny Aurus aj admirálsku dýku a čajový servis. Putin si z KĽDR ako dary odniesol i niekoľko predmetov so svojou podobizňou, uviedla v stredu britská stanica BBC citujúca Putinovho poradcu Jurija Ušakova.