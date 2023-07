Odborník: More je už v dôsledku horiacej lode pri Holandsku znečistené

Amsterdam 28. júla (TASR) - Škodlivé látky z horiacej nákladnej lode v Severnom mori neďaleko holandského pobrežia sa už dostali do mora, uviedol v piatok nemecký odborník na životné prostredie Kim Detloff. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"V skutočnosti už ekologická katastrofa nastala," povedal Detloff z Únie na ochrany prírody a biodiverzity (NABU) pre verejnoprávnu stanicu NDR.



Podľa sa do okolia uvoľňujú toxíny, ťažké kovy, plasty či batérie. "A tieto látky už vstupujú do ekosystému, takže dochádza k lokálnej kontaminácii," povedal.



Najväčšiou hrozbou pre životné prostredie je však potopenie lode. V súčasnosti sa záchranári snažia loď odtiahnuť ďalej na more, čo najďalej od ostrovov v pobrežnej oblasti Waddenzee.



V dôsledku požiaru zahynul jeden námorník, ktorého spolu s ďalšími 22 členmi posádky zachránili z horiacej nákladnej lode.



Požiar na lodi vezúcej takmer 3000 áut vypukol v utorok. Vlastník lode, spoločnosť Shoei Kisen Kaisha uviedla, že s vysokou pravdepodobnosťou ho spôsobili elektromobily. Dodala však, že presná príčina sa musí najskôr vyšetriť.



Na palube lode Fremantle Highway plaviacej sa pod vlajkou Panamy sa podľa holandskej tlačovej agentúry ANP nachádza takmer 500 elektromobilov. Pôvodne sa uvádzalo, že je tam 25 elektromobilov.