Kim dohliadal na cvičenia s cieľom pripraviť sa na možnú vojnu

Pchjongjang 14. mája (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na priebeh kombinovaných taktických cvičení síl pre špeciálne operácie. Zdôraznil, že „najdôležitejšou“ úlohou severokórejských ozbrojených síl je plne sa pripraviť na vojnu, uviedli v stredu štátne médiá. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry Jonhap.



Podľa severokórejskej tlačovej agentúra KCNA sa cvičenia uskutočnili už v utorok. „Naše revolučné ozbrojené sily majú v súčasnosti na starosti nie len niekoľko frontov, ale aj ten najdôležitejší z nich - antiimperialistický triedny front. Najdôležitejšou úlohou je teraz kompletná príprava na vojnu,“ citovala KCNA Kima. Podľa jeho slov manévre pomôžu „premeniť celú armádu na elitné jednotky“.



Kim zdôraznil podľa agentúry Jonhap koncept antiimperialistického triedneho frontu, zrejme aby ospravedlnil nasadenie vojsk KĽDR v Rusku vo vojne Moskvy proti Ukrajine. Štátne médiá zdieľali zábery severokórejských vojakov v maskovacích uniformách, ako obsluhujú bezpilotné drony. Juhokórejská špionážna agentúra už zaznamenala náznaky, že severokórejské jednotky nasadené v Rusku sa učia o taktike boja s dronmi.



Severná Kórea v apríli po prvý raz priznala, že poslala jednotky do Ruska. Vodca KĽDR počas návštevy ruskej ambasády v metropole Pchjongjang minulý týždeň označil zapojenie krajiny do vojny na Ukrajine za „opodstatnené“. Považuje to za uplatnenie práv vyplývajúcich z obrannej dohody uzavretej s Moskvou.



„Zdá sa, že najnovšie vojenské cvičenia Severu sa zamerali na výmenu skúseností v modernej vojne v rámci celých ozbrojených síl, a to na základe reálnych skúseností síl pre špeciálne operácie z rusko-ukrajinskej vojny,“ uviedol Hong Min, vedúci výskumný pracovník think-tanku Kórejský inštitút pre národné zjednotenie.