Kim dostal od Putina do daru limuzínu, dýku a čajový servis

Pchjongjang/Londýn 19. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin počas štátnej návštevy v Pchjongjangu daroval svojmu hostiteľovi Kim Čong-unovi novú limuzínu Aurus, admirálsku dýku a čajový servis. Putin si z KĽDR ako dary odnáša niekoľko predmetov so svojou podobizňou, uviedol poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Informovala o tom v stredu britská stanica BBC.



Ušakov nešpecifikoval, o aké predmety ide. Poznamenal, že ide o niekoľko variantov vyobrazení hlavy štátu, pričom "všetky sú umelecké, vrátane busty".



BBC doplnila, že Putin nepodaroval Kimovi auto typu Aurus prvýkrát - túto limuzínu mu venoval aj vo februári. Nateraz však nie je jasné, aký model dostal Kim tentoraz.



Putin a Kim v stredu absolvovali aj rozhovor medzi štyrmi očami, ktorý trval dve hodiny a uskutočnil sa po rokovaniach vo formáte delegácií. Na záver rokovaní bola podpísaná zmluva o strategickom partnerstve, ktorú obe strany označili za prelomový dokument.



Podľa Putina citovaného BBC táto zmluva obsahuje aj klauzulu o vzájomnej obrane. "Dnes podpísaná komplexná dohoda o partnerstve okrem iného zabezpečuje vzájomnú pomoc v prípade agresie voči jednej zo strán," uviedol ruský prezident, podľa ktorého má zmluva "obranný a mierový charakter".



BBC uviedla, že tento pakt o vzájomnej obrane by mohol mať dôsledky aj pre vojnu, ktorú Rusko rozpútalo voči Ukrajine - napr. Rusko by na KĽDR mohlo obrátiť v súvislosti s útokmi ukrajinskej armády na ruské mestá ako Belgorod alebo v Ruskom anektovaných regiónoch na východe Ukrajiny.



Kremeľ podľa BBC informoval, že medzi ďalšie podpísané počas Putinovej návštevy patria aj dohody o výstavbe hraničného cestného mosta a o spolupráci v zdravotníctve, medicínskom vzdelávaní a vede.