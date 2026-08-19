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Kim Jo-čong nevie o nedávnych kontaktoch medzi vodcom KĽDR a Trumpom
Cvičenie Ulchi Freedom Shield, ktoré sa začalo v pondelok, sa na žiadosť Washingtonu skráti takmer o polovicu a skončí sa tento piatok namiesto 27. augusta.
Autor TASR
Pchjongjang 19. augusta (TASR) - Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v stredu uviedla, že nemá informácie o žiadnych nedávnych kontaktoch medzi Kim Čong-unom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Reagovala tak na Trumpove vyjadrenia. Zároveň poprela, že by KĽDR vyslala do Ruska ďalších vojakov na pomoc vo vojne proti Ukrajine. Informovali o tom agentúry AFP a Jonhap, píše TASR.
„Pokiaľ ide o nedávne správy z Washingtonu týkajúce sa komunikácie medzi vodcami Severnej Kórey a Spojených štátov, vôbec o tom neviem, a je to pravdepodobne jediná záležitosť týkajúca sa zahraničnej politiky nášho najvyššieho vedenia, o ktorej nemám vedomosť,“ uviedla v stredajšom vyhlásení Kim Jo-čong.
Trump údajne nové interakcie s Kimom vágne naznačil v pondelok v rámci odpovedí na novinárske otázky v Oválnej pracovni Bieleho domu s tým, že si s vodcom KĽDR rozumejú. Ich vzťahy vyzdvihol už deň predtým, keď nariadil obmedziť rozsah každoročného spoločného vojenského cvičenia s Južnou Kóreou, ktoré podľa neho vysiela „nevhodný a nepriateľský“ signál voči KĽDR.
Cvičenie Ulchi Freedom Shield, ktoré sa začalo v pondelok, sa na žiadosť Washingtonu skráti takmer o polovicu a skončí sa tento piatok namiesto 27. augusta.
Pokiaľ ide o obmedzenie manévrov Južnej Kórey a USA, Kimova sestra význam Trumpovho príslušného rozhodnutia bagatelizovala a vyhlásila, že Severná Kórea sa viac zameriava na skutočnosť, že pokračujú, ako na ich obmedzený rozsah. „Ide o jednoznačný prejav nepriateľstva voči Severnej Kórei,“ zdôraznila.
„Pokiaľ ide o nedávne správy z Washingtonu týkajúce sa komunikácie medzi vodcami Severnej Kórey a Spojených štátov, vôbec o tom neviem, a je to pravdepodobne jediná záležitosť týkajúca sa zahraničnej politiky nášho najvyššieho vedenia, o ktorej nemám vedomosť,“ uviedla v stredajšom vyhlásení Kim Jo-čong.
Trump údajne nové interakcie s Kimom vágne naznačil v pondelok v rámci odpovedí na novinárske otázky v Oválnej pracovni Bieleho domu s tým, že si s vodcom KĽDR rozumejú. Ich vzťahy vyzdvihol už deň predtým, keď nariadil obmedziť rozsah každoročného spoločného vojenského cvičenia s Južnou Kóreou, ktoré podľa neho vysiela „nevhodný a nepriateľský“ signál voči KĽDR.
Cvičenie Ulchi Freedom Shield, ktoré sa začalo v pondelok, sa na žiadosť Washingtonu skráti takmer o polovicu a skončí sa tento piatok namiesto 27. augusta.
Pokiaľ ide o obmedzenie manévrov Južnej Kórey a USA, Kimova sestra význam Trumpovho príslušného rozhodnutia bagatelizovala a vyhlásila, že Severná Kórea sa viac zameriava na skutočnosť, že pokračujú, ako na ich obmedzený rozsah. „Ide o jednoznačný prejav nepriateľstva voči Severnej Kórei,“ zdôraznila.