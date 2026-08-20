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Kim Jo-čong reaguje na obmedzenie cvičení USA s Južnou Kóreou
KĽDR spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaľuje svoje rakety.
Autor TASR
Soul 20. augusta (TASR) - Sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong vo štvrtok vyhlásila, že rozhodnutie USA obmedziť spoločné vojenské cvičenia s Južnou Kóreou je „zaslúženým trestom“ pre Soul. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tento náhly zvrat udalostí je zaslúženou pohromou, ktorú si juhokórejské úrady privodili svojimi nereálnymi a anachronickými bludmi a pohľadom na bezpečnosť, keď slepo nasledujú svojho pána,“ uviedla Kim Jo-čong vo vyhlásení. „Hovorí sa tomu zaslúžený trest,“ dodala.
Vyjadrenie sestry Kim Čong-una prišlo v čase, keď Južná Kórea a Spojené štáty organizujú každoročné vojenské cvičenia Ulchi Freedom Shield v obmedzenom rozsahu na základe rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa.
KĽDR spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaľuje svoje rakety.
Kim Jo-čong obvinila juhokórejských predstaviteľov zo „zbytočných pokusov zvrátiť regionálnu mocenskú štruktúru“, pričom sú podľa nej „zaslepení svojou pevnou vierou v amerického pána“. Soul vraj „zožal to, čo si zasial“.
Juhokórejský prezident I Če-mjong, ktorý dlhodobo presadzuje posilnenie domácej obrany s cieľom znížiť vojenskú závislosť svojej krajiny od Spojených štátov, v stredu vyhlásil, že „urobí všetko, čo bude v jeho silách“, aby podporil Trumpove mierové snahy vo vzťahu k Severnej Kórei.
Kim Jo-čong vo štvrtok označila výroky juhokórejského prezidenta za pokrytectvo a obvinila ho, že sa snaží získať si priazeň Washingtonu, zatiaľ čo zároveň hlása „nezávislú národnú obranu“.
Šéf Bieleho domu sa v súčasnosti snaží oživiť vzťah s Kimom, ktorý podľa vlastných slov nadviazali počas svojho prvého funkčného obdobia. Novinárom v stredu v Bielom dome povedal, že sa so severokórejským vodcom plánuje stretnúť ešte tento rok.
Trump zdôraznil, že je dôležité s Kimom vychádzať, a dodal, že Pchjongjang má v súčasnosti 57 „veľmi silných“ jadrových zbraní. Soul ich počet odhaduje na 80 až 120.
„Tento náhly zvrat udalostí je zaslúženou pohromou, ktorú si juhokórejské úrady privodili svojimi nereálnymi a anachronickými bludmi a pohľadom na bezpečnosť, keď slepo nasledujú svojho pána,“ uviedla Kim Jo-čong vo vyhlásení. „Hovorí sa tomu zaslúžený trest,“ dodala.
Vyjadrenie sestry Kim Čong-una prišlo v čase, keď Južná Kórea a Spojené štáty organizujú každoročné vojenské cvičenia Ulchi Freedom Shield v obmedzenom rozsahu na základe rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa.
KĽDR spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaľuje svoje rakety.
Kim Jo-čong obvinila juhokórejských predstaviteľov zo „zbytočných pokusov zvrátiť regionálnu mocenskú štruktúru“, pričom sú podľa nej „zaslepení svojou pevnou vierou v amerického pána“. Soul vraj „zožal to, čo si zasial“.
Juhokórejský prezident I Če-mjong, ktorý dlhodobo presadzuje posilnenie domácej obrany s cieľom znížiť vojenskú závislosť svojej krajiny od Spojených štátov, v stredu vyhlásil, že „urobí všetko, čo bude v jeho silách“, aby podporil Trumpove mierové snahy vo vzťahu k Severnej Kórei.
Kim Jo-čong vo štvrtok označila výroky juhokórejského prezidenta za pokrytectvo a obvinila ho, že sa snaží získať si priazeň Washingtonu, zatiaľ čo zároveň hlása „nezávislú národnú obranu“.
Šéf Bieleho domu sa v súčasnosti snaží oživiť vzťah s Kimom, ktorý podľa vlastných slov nadviazali počas svojho prvého funkčného obdobia. Novinárom v stredu v Bielom dome povedal, že sa so severokórejským vodcom plánuje stretnúť ešte tento rok.
Trump zdôraznil, že je dôležité s Kimom vychádzať, a dodal, že Pchjongjang má v súčasnosti 57 „veľmi silných“ jadrových zbraní. Soul ich počet odhaduje na 80 až 120.