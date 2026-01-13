< sekcia Zahraničie
Kim Jo-čong žiada ospravedlnenie za narušenie vzdušného priestoru
Autor TASR
Soul 13. januára (TASR) - Sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v utorok odmietla šancu na zlepšenie vzťahov so Soulom a od južného suseda požadovala ospravedlnenie za údajné narušenie vzdušného priestoru dronom. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
„Pokiaľ ide o rôzne nádejné sny Soulu nazývané ‚napravenie vzťahov medzi KĽDR a Kóreou‘, žiadny z nich sa nikdy nesplní,“ uviedla Kim Jo-čong vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra KCNA.
Pchjongjang cez víkend oznámil, že začiatkom januára zostrelil v blízkosti severokórejského mesta Käsong dron, ktorý preletel cez hranicu s Južnou Kóreou. Soul na to reagoval vyhlásením, že typ dronu zobrazený na fotografiách KĽDR jeho armáda nepoužíva.
Kim Jo-čong uviedla, že Severná Kórea považuje tento incident za vážnu provokáciu. „Orgány v Soule by sa mali priznať a ospravedlniť za porušenie suverenity KĽDR a prijať opatrenia, aby sa to už nezopakovalo,“ povedala sestra severokórejského vodcu.
Zároveň varovala, že za opakované porušenia „zaplatia cenu, ktorú nebudú môcť uniesť“.
