Kim: KĽDR plánuje posilniť svoj jadrový arzenál a ozbrojené sily
KĽDR od neúspešného summitu so Spojenými štátmi v roku 2019 opakovane tvrdí, že sa svojich jadrových zbraní nikdy nevzdá.
Autor TASR
Pchjongjang 13. septembra (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) plánuje predstaviť politiku zameranú na posilnenie svojho jadrového arzenálu a konvenčných ozbrojených síl, oznámil podľa sobotňajších správ štátnych médií vodca Kim Čong-un. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kim pri návšteve zariadení na výskum zbraní tento týždeň podľa agentúry KCNA povedal, že Pchjongjang „navrhne politiku súbežného rozvoja jadrových síl a konvenčných ozbrojených síl“, ktoré je podľa jeho slov tiež potrebné modernizovať. Cieľom je budovať silnú armádu, dodal.
Túto novú politiku sa chystá predstaviť na nadchádzajúcom zasadnutí vládnucej Kórejskej strany práce, o dátume jeho konania sa ale nezmienil. Analytici očakávajú, že sa bude konať začiatkom budúceho roka.
Severokórejský vodca je podľa AFP povzbudený vojnou na Ukrajine a vďaka vyslaniu tisícov severokórejských vojakov bojovať po boku Moskvy v ruskej Kurskej oblasti si zabezpečil jej dôležitú podporu. Obe krajiny medzi sebou minulý rok uzavreli vojenskú dohodu, ktorá obsahuje klauzulu o vzájomnej obrane.
Južná Kórea opakovane varuje, že Rusko zintenzívňuje svoju podporu KĽDR, okrem iného aj potenciálnym transferom citlivých ruských vojenských technológií, výmenou za pomoc Pchjongjangu v boji proti Ukrajine.
Na poslednom straníckom zjazde v januári 2021 predstavil Kim Čong-un ambiciózny vojenský program, v ktorom sľúbil vývoj moderných zbraňových systémov, ako sú špionážne satelity a medzikontinentálne balistické rakety na tuhé palivo, pripomenula AFP.
