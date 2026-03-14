< sekcia Zahraničie
Kim Min-sok sa stretol s Trumpom po schválení investičného zákona
Juhokórejský predstaviteľ potvrdil premiérovu schôdzku s Trumpom, no neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.
Autor TASR
Washington 14. marca (TASR) - Juhokórejský premiér Kim Min-sok sa v piatok stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone. Došlo k tomu po tom, čo Soul prijal záväzok investovať v Spojených štátoch 350 miliárd dolárov, informuje TASR podľa správ agentúr Jonhap a Reuters.
Juhokórejský predstaviteľ potvrdil premiérovu schôdzku s Trumpom, no neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti. Stretnutiu Kima so šéfom Bieleho domu predchádzala štvrtková schôdzka s viceprezidentom Spojených štátov J.D. Vanceom, pričom spoločne diskutovali o schválení osobitného zákona, ktorý umožní Soulu investície v USA.
Premiér Vanceovi povedal, že schválenie zákona v juhokórejskom parlamente ukazuje silný záväzok vlády uplatniť investičnú dohodu, ktorú uzavreli lídri oboch krajín, uviedla Kimova kancelária.
Koncom januára Trump pohrozil zvýšením ciel na juhokórejský tovar, pričom vyhlásil, že zákonodarný zbor v Soule ešte neprijal zákon zastropujúci americké clá na 15 percent. Kimova kancelária informovala, že Vance privítal schválenie zákona. Podľa viceprezidenta vytvára právny základ potrebný na implementáciu investičnej dohody. Vyzval takisto na udržiavanie úzkej komunikácie medzi vládami v tejto záležitosti.
Juhokórejský predstaviteľ potvrdil premiérovu schôdzku s Trumpom, no neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti. Stretnutiu Kima so šéfom Bieleho domu predchádzala štvrtková schôdzka s viceprezidentom Spojených štátov J.D. Vanceom, pričom spoločne diskutovali o schválení osobitného zákona, ktorý umožní Soulu investície v USA.
Premiér Vanceovi povedal, že schválenie zákona v juhokórejskom parlamente ukazuje silný záväzok vlády uplatniť investičnú dohodu, ktorú uzavreli lídri oboch krajín, uviedla Kimova kancelária.
Koncom januára Trump pohrozil zvýšením ciel na juhokórejský tovar, pričom vyhlásil, že zákonodarný zbor v Soule ešte neprijal zákon zastropujúci americké clá na 15 percent. Kimova kancelária informovala, že Vance privítal schválenie zákona. Podľa viceprezidenta vytvára právny základ potrebný na implementáciu investičnej dohody. Vyzval takisto na udržiavanie úzkej komunikácie medzi vládami v tejto záležitosti.