Kim navštívi aj Komsomoľsk a Vladivostok

Moskva 13. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un odcestoval z kozmodrómu Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe, kde absolvoval niekoľkohodinové stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Po ceste do vlasti navštívi Kim na ruskom Ďalekom východe ešte mestá Komsomoľsk na Amure a Vladivostok.



Oznámil to Putin v ruskej štátnej televízii, informuje TASR podľa správy stanice Sky News a denníka The Guardian. V meste Komsomoľsk na Amure navštívi Kim obranné a iné závody, zatiaľ čo vo Vladivostoku mu Rusko bude prezentovať spôsobilosti svojej tichomorskej flotily. Navštíviť má aj tamojšiu univerzitu.



Putin v televízii po schôdzke s Kimom tiež povedal, že napriek medzinárodným sankciám existuje "možnosť" vojenskej spolupráce Ruska so Severnou Kóreou, približuje agentúra AFP. "Sú tu určité obmedzenia... V rámci existujúcich pravidiel sú možnosti, ktoré si všímame a diskutujeme o nich," povedal.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil rokovania Putina s Kimom za zásadné. Povedal tiež, že Severná Kórea má záujem o spolupracovať s Ruskom v oblasti letectva a dopravy.



Kim počas rozhovorov podľa ruských médií ponúkol plnú podporu "spravodlivému boju" Ruska. Zároveň uviedol, že sa s Putinom dohodli na prehĺbení "strategickej a taktickej spolupráce".



Severokórejský vodca tiež vyjadril presvedčenie, že Moskva dosiahne "veľké víťazstvo" v boji so svojimi nepriateľmi.



"Sme presvedčení, že ruská armáda a ľud dosiahnu veľké víťazstvo v spravodlivom boji s cieľom potrestať zlé skupiny, ktoré sa usilujú presadiť si hegemóniu, expanziu a ambície, a že vytvoria stabilné rozvojové prostredie," povedal Kim.



Vyjadril tiež vieru v to, že ruská armáda a ľud "prejaví svoju ušľachtilú dôstojnosť a česť na dvoch frontoch", a to vojenskej operácii a budovaní silného národa. Ruské agentúry informovali, že Kim konkrétne spomínal ruskú "špeciálnu vojenskú operáciu", čo je termín, akým Moskva označuje svoju inváziu na Ukrajinu.



Experti už pred stretnutím varovali, že Rusko má záujem o nákup severokórejskej munície, ktorú by použilo v bojoch na Ukrajine.



Putin a Kim absolvovali na kozmodróme Vostočnyj večeru a pred ňou aj spoločné rozhovory, ktoré podľa ruských štátnych médií trvali štyri až päť hodín. Ešte pred rozhovormi si prezreli aj tamojšiu odpaľovaciu rampu a oboznámili sa s procesom montáže ruskej nosnej rakety typu Angara.