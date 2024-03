Kim navštívil tankovú jednotku, vyzval na zvýšenie pripravenosti

Pchjongjang 25. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v nedeľu vykonal inšpekciu tankovej jednotky, ktorá počas kórejskej vojny napadla Soul, a vyzval na zvýšenie jej bojovej pripravenosti. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters s odvolaním na severokórejské štátne médiá.



Kim navštívil vôbec prvú severokórejskú obrnenú divíziu, ktorá vznikla v roku 1948 a sídli v provincii Severné Hwanghe. "Táto divízia... bola prvá, ktorá vpadla do Soulu a vyvesila tam vlajku KĽDR," napísala severokórejská štátne tlačová agentúra KCNA s odkazom na kórejskú vojnou, ktorá prebiehala v rokoch 1950 až 1953.



Severokórejský vodca dohliadal na cvičenie jednotky a vyjadril "veľkú spokojnosť" s dobrou pripravenosťou posádok tankov, ktoré preukázali "silnú vôľu zničiť nepriateľa", informovala KCNA. Zároveň vyzval na "viac ideologického vzdelávania", ktoré by pomohlo vojakom pokračovať v ich dobrej práci pri "završovaní vojnových príprav a posilňovaní bojovej spôsobilosti", dodala.



Pchjongjang vyhlásil tento rok Soul za svojho "úhlavného nepriateľa" a zrušil vládne inštitúcie, ktoré mali na starosť vzťahy s Južnou Kóreou. Kim Čong-un navyše vyhlásil, že KĽDR nebude v prípade napadnutia váhať "skoncovať" so svojím južným susedom.



Severná Kórea uskutočnila od začiatku roka 2022 viac ako 100 raketových testov s cieľom modernizovať svoj arzenál zbraní, pričom so Spojenými štátmi a Južnou Kóreou už dlhšie nerokuje. Washington a Soul reagovali rozšírením spoločných cvičení a zvýšili nasadenie amerických odstrašujúcich prostriedkov, akými sú lietadlové lode a bombardéry schopné niesť jadrové zbrane.



Spojené štáty majú v Južnej Kórei rozmiestnených zhruba 27.000 vojakov v záujme obrany pred možným útokom KĽDR. Pchjongjang tento mesiac upozornil, že Soul i Washington zaplatia "vysokú cenu" za ich spoločné vojenské cvičenia.