Kim Novaková, známa z filmu Vertigo Alfreda Hitchcocka, má 90 rokov

Chicago/Bratislava 12. februára (TASR) - Po modelingovej kariére sa na filmovom plátne prvýkrát predstavila v romantickej muzikálovej komédii The French Line z roku 1953. Celosvetovo známou sa stala vďaka stvárneniu hlavnej ženskej úlohy v dnes už filmovej klasike Vertigo (1958), ktorú režíroval Alfred Hitchcock.



Americká herečka Kim Novaková, ktorej aktívna herecká kariéra trvala do roku 1991, bude mať v pondelok 13. februára 90 rokov.



Kim Novaková, celým menom Marilyn Pauline Novaková, sa narodila 13. februára 1933 v Chicagu v učiteľskej rodine, pričom jej rodičia mali český pôvod. Po skončení strednej školy Farragut High School študovala na Wright Junior College. Modelingu sa začala venovať už počas strednej školy, keď propagovala aj mrazničky a chladničky spoločnosti Detroit Motor Products Corporation na veľtrhoch po Spojených štátoch amerických (USA).



Začiatkom 50. rokov minulého storočia sa usadila v Los Angeles, kde sa okrem modelingu živila ako zubná asistentka či úradníčka. Na filmovom plátne sa prvýkrát ocitla v malej úlohe v romantickej muzikálovej komédii The French Line z roku 1953.



Už o rok neskôr dostala väčší priestor v kriminálnej dráme Pushover a v komédii Phffft!, v ktorej sa predstavila po boku Jacka Lemmona. V roku 1955 si zahrala v dobrodružnom filme Son of Sinbad a hlavnú ženskú postavu stvárnila v dráme Picnic (Piknik) a v snímke The Man with the Golden Arm (Muž so zlatou rukou), v ktorej si zahrala s Frankom Sinatrom. S Ritou Hayworthovou a opäť so Sinatrom sa stretla v muzikálovej komédii Pal Joey z roku 1957.



Najväčší prelom v jej kariére prišiel po tom, ako ju do hlavnej ženskej úlohy obsadil do svojho filmu Vertigo (1958) Alfred Hitchcock. V dnes už legendárnom trileri si zahrala po boku Jamesa Stewarta, ktorý stvárnil detektíva trpiaceho panickým strachom z výšok. Jeho úlohou bolo sledovanie psychicky labilnej Madelaine v podaní práve Kim Novakovej.



So Stewartom sa stretla aj v romantickej snímke Bell Book and Candle (Zvon, kniha a sviečka, 1958), jej herecký partnerom bol aj Kirk Douglas v dráme Strangers When We Meet (1960), a nemenej slávny Dean Martin jej sekundoval v komédii Kiss me, Stupid (Bozkávaj ma, hlupáčik) z roku 1964.



O rok neskôr si zahrala hlavnú postavu v romantickom filme The Amorous Adventures of Moll Flanders (Milostné dobrodružstvá Moll Flandersovej, 1965), v ktorom sa stretla s Richardom Johnsonom, budúcim prvým manželom. V nemeckej snímke Schöner Gigolo, armer Gigolo (Krásny gigolo, úbohý gigolo) z roku 1977 si zahrala zasa po boku legendárneho hudobníka Davida Bowieho.



Hlavnej ženskej úlohy sa zhostila aj v britsko-nemeckej dráme The Children (Deti, 1990), v ktorej sa pred kamerou stretla s nemenej známym britským hercom s Benom Kingasleym. V roku 1991 sa objavila ešte v mysterióznom trileri Liebestraum (Sen lásky).



Kim Novaková, ktorá sa po skončení aktívnej hereckej kariéry venovala maľovaniu, dostala v roku 1997 ocenenie za celoživotné dielo na berlínskom Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale a má tiež svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.







