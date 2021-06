Kim odvolal vysokopostavených činiteľov pre zanedbanie COVID opatrení

Pchjongjang 30. júna (TASR) - Severokórejský líder Kim Čong-un odvolal viacerých vysokopostavených predstaviteľov vládnucej robotníckej strany. Dôvodom bol bližšie nešpecifikovaný „závažný incident" súvisiaci s koronavírusom, ktorý vážne ohrozil zdravie verejnosti, informoval v stredu denník The Guardian.



Tieto informácie vyvolali dohady, že sa na území KĽDR šíri koronavírus, hoci tamojší komunistický režim dlhodobo tvrdí, že v krajine neeviduje nijaké prípady nákazy.



„Zanedbaním dôležitých rozhodnutí strany týkajúcich sa organizačných, materiálnych, vedeckých a technologických opatrení... zodpovední predstavitelia spôsobili závažný incident, ktorý vytvoril obrovskú krízu ohrozujúcu bezpečnosť krajiny a jej obyvateľov," vyhlásil Kim Čong-un na zasadnutí politbyra Kórejskej strany práce, uviedla severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.



Členovia politbyra, ktorí údajne zanedbali svoje povinnosti v boji proti „globálnej zdravotníckej kríze", boli v utorok nahradení novými činiteľmi.



Analytik Svetového inštitútu pre severokórejské štúdiá v Soule Ahn Čchan-il, pre agentúru AFP uviedol: „Skutočnosť, že politbyro o tom diskutovalo a KCNA o tom informovala, signalizuje, že Pchjongjang pravdepodobne potrebuje medzinárodnú pomoc." Dodal, že krajina týmto de facto potvrdila, že eviduje prípady nákazy covidom.



„V opačnom prípade by to neurobili, keďže to nevyhnutne zahŕňa priznanie, že režim nezvládol boj proti epidémii," uviedol analytik.



Severná Kórea oznámila Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), že do 10. júna testovala na koronavírus SARS-CoV-2 viac ako 30.000 ľudí, ale nenašla medzi nimi žiadneho infikovaného. Odborníci však vyjadrili pochybnosti o týchto tvrdeniach, pričom poukázali okrem iného na zlú zdravotnú infraštruktúru.



V januári roku 2020 KĽDR zavrela svoje hranice, zakázala cesty turistov, požiadala zahraničných diplomatov, aby opustili krajinu, a výrazne obmedzila cezhraničnú dopravu a obchod. V júni Kim tamojších predstaviteľov upozornil na predĺženie pandemických opatrení, a to napriek škodám, ktoré spôsobujú na ekonomike poznačenej medzinárodnými sankciami a prírodnými katastrofami.



V júni severokórejský režim priznal, že bojuje proti humanitárnej kríze v dôsledku možného nedostatku potravín.



KĽDR takisto čaká na vakcíny proti covidu. Globálna iniciatíva COVAX vo februári uviedla, že KĽDR by mohla v prvom polroku 2021 dostať 1,9 milióna dávok vakcín, avšak tieto plány sa v dôsledku celosvetového nedostatku vakcín oneskorili.