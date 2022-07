Kim pohrozil použitím jadrových zbraní voči USA a Južnej Kórei

Pchjongjang 28. júla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že v prípadnom konflikte so Spojenými štátmi a s Južnou Kóreou je pripravený použiť i jadrové zbrane. Jeho vyjadrenie vo štvrtok zverejnili severokórejské štátne médiá, informovala agentúra AP.



"Naše ozbrojené sily sú plne pripravené reagovať na akúkoľvek krízu; a odstrašujúci jadrový arzenál našej krajiny je taktiež pripravený zmobilizovať svoju absolútnu silu – poctivo, presne a rýchlo – v súlade so svojím poslaním," vyhlásil Kim v prejave k vojnovým veteránom, prednesenom pri príležitosti 69. výročia ukončenia kórejskej vojny.



Obvinil pritom USA a Južnú Kóreu, že svojou nepriateľskou politikou, démonizáciou KĽDR a spoločnými vojenskými cvičeniami dostávajú Kórejský polostrov na pokraj vojny.



Nového juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola označil Kim za "konfrontačného maniaka" a jeho vládu za spolok "gangsterov". Jun Sok-jol od svojho májového nástupu do funkcie posilňuje vojenské spojenectvo s USA. Zaujal čo najtvrdší kurz voči Pchojongjangu a jeho jadrovému programu, pričom pripúšťa aj možnosť preventívnych úderov v prípade bezprostrednej hrozby útoku zo strany Severnej Kórey.



Kim varoval, že akýkoľvek vojenský úder voči Severnej Kórei by bol "nebezpečným samovražedným činom", ktorý by sa skončil úplným zničením Jun Sok-jolovej vlády i armády.



Podľa agentúry AP mala Kimova tvrdá rétorika posilniť vnútornú jednotu severokórejského štátu, ktorý zápasí s ekonomickými ťažkosťami vyvolanými koronavírusovou pandémiou, dôsledkami amerických sankcií a zlého riadenia krajiny.