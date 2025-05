Kim: Účasť KĽDR vo vojne proti Ukrajine je jej zvrchovaným právom

Soul 10. mája (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un označil nasadenie severokórejských vojakov v Rusku za „opodstatnené“ a obhajoval účasť svojej krajiny vo vojne proti Ukrajine ako výkon „zvrchovaného práva“. Informovala o tom juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na severokórejské štátne médiá.



Podľa agentúry KCNA Kim predniesol tieto slová počas piatkovej návštevy ruského veľvyslanectva v Pchjongjangu pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka Sovietskym zväzom, známeho ako Deň víťazstva.



Odvolávajúc sa na zmluvu o vzájomnej obrane, ktorú Severná Kórea a Rusko podpísali minulý rok, Kim uviedol, že rozkázal vyslať severokórejské jednotky na front v ruskom meste Kursk, aby „oslobodili“ toto územie a splnili dohodnuté záväzky.



„Naša účasť na vojne bola opodstatnená a ide o výkon našich zvrchovaných práv,“ vyhlásil Kim vo svojom príhovore, pričom severokórejských vojakov bojujúcich proti Ukrajine označil za „hrdinov“.



Severná Kórea minulý mesiac po prvýkrát oficiálne priznala, že do bojov na strane Ruska nasadila svoje jednotky. Juhokórejská spravodajská služba tvrdí, že Pchjongjang poslal do Ruska približne 15 000 vojakov, pričom zaznamenal viac ako 4 700 obetí, vrátane približne 600 mŕtvych.



Kim zároveň obvinil Ukrajinu z údajného útoku na ruské územie a varoval, že v prípade ďalšej agresie zo strany USA a ich „vazalských štátov“ bude Severná Kórea pripravená znova nasadiť vojenskú silu.



„Ak budeme ignorovať vojenské kroky ukrajinských bábok proti územiu jadrovej mocnosti, dodá im to odvahu. A vtedy aj juhokórejská armáda, hlavný poskok USA, ešte viac vystupňuje svoju bezohľadnosť,“ varoval Kim.



Rusko v piatok oslávilo 80. výročie Dňa víťazstva vojenskou prehliadkou na Červenom námestí za účasti viacerých zahraničných lídrov, vrátane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Kim sa napriek očakávaniam na slávnosti nezúčastnil, pravdepodobne z dôvodu bezpečnostných a logistických obáv.