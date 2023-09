Kim ukončil návštevu Ruska, odcestoval domov obrneným vlakom

Moskva 17. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un oficiálne ukončil svoju šesťdňovú návštevu ruského Ďalekého východu a svojím obrneným vlakom sa vydal na cestu naspäť do vlasti. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním sa na správy ruských štátnych médií.



Ruská agentúra RIA Novosti zverejnila video zachytávajúce Kimov odchod. Rozlúčková ceremónia sa podľa nej uskutočnila na železničnej stanici Arťom-Primorskij-1 neďaleko Vladivostoku.



Agentúra TASS zase uviedla, že odtiaľ Kimov vlak vyrazil ku hraniciam Severnej Kórey vzdialeným zhruba 250 kilometrov. Išlo vôbec o prvú cestu vodcu medzinárodne izolovanej Severnej Kórey do zahraničia od pandémie koronavírusu.



Na zverejnených záberoch vidno, ako Kim pri odchode máva z vlaku členom ruskej delegácie vedenej ministrom prírodných zdrojov Alexandrom Kozlovom. Vlak sa následne pohol za zvukov ruskej vlasteneckej pochodovej skladby "Lúčenie Slovanky".



Ešte predtým sa Kim stretol v nedeľu vo Vladivostoku so severokórejskými študentami, ktorí navštevujú školy v tomto ruskom meste. Gubernátor tamojšieho Prímorského kraja Oleg Kožemjako okrem toho pred rozlúčkou daroval Kimovi päť kamikadze dronov, jeden prieskumný dron, nepriestrelnú vestu a špeciálny odev, ktorí nedokážu detegovať termokamery.



Kimova návšteva v Rusku, počas ktorej sa v stredu stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, sa podľa AFP sústreďovala prevažne na vojenské otázky. Vyvolalo to obavy západných štátov, že sa Moskva a Pchjongjang napriek medzinárodným sankciám vzájomne dohodnú na dodávkach zbraní. Kremeľ uviedol, že počas návštevy žiadna dohoda podpísaná nebola.



Podľa amerických a juhokórejských predstaviteľov by KĽDR mohla poskytnúť Rusku muníciu pre vojnu na Ukrajine výmenou za modernú zbrojnú technológiu, ktorá by pomohla Kimovým nukleárnym ambíciám.



Oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA označila atmosféru počas Kimovej návštevy v Rusku za "vrúcnu a srdečnú". Podľa nej obe krajiny spoločne vstupujú do "novej éry priateľstva, solidarity a spolupráce".