Kim nazval vojenskú špionážnu družicu vypustenú KĽDR vesmírnou strážou

Soul 24. novembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un ocenil úspešné vypustenie vojenskej špionážnej družice a označil ho za udalosť, ktorá pomôže monitorovať vojenské aktivity nepriateľov Severnej Kórey. S odvolaním sa na severokórejské štátne médiá o tom v piatok informovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap monitorovaná agentúrou TASR.



Podľa Kórejskej ústrednej tlačovej agentúry (KCNA) sa Kim takto vyjadril počas štvrtkovej návštevy Národného úradu pre leteckú a kozmickú techniku (NATA), kde povzbudil inžinierov a vedcov, ktorí sa podieľali na utorkovom vypustení vojenskej špionážnej družice.



Jej vlastníctvo je podľa Kima "plnohodnotným" uplatnením práva Severnej Kórey na sebaobranu. Kim okrem toho počas návštevy NATA vyzval zintenzívniť úsilie o dosiahnutie "okamžitého a dlhodobého cieľa", ktorým je rozvoj kapacít na prieskum vesmíru.



Kim navštívil NATA v spoločnosti svojej dcéry, s ktorou pózoval pri spoločnom fotografovaním s tímom vedcov a vývojárov zapojených do "družicového" programu. Vodca KĽDR sa neskôr s manželkou a dcérou zúčastnil aj na bankete usporiadanom na oslavu úspešného vypustenia družice, doplnila agentúra Jonhap.



Juhokórejská tajná služba NIS vo štvrtok uviedla, že Severnej Kórei pri utorkovom vypustení špionážnej družice poskytlo pomoc aj Rusko.



Po septembrovom summite šéfa Kremľa Vladimira Putina a severokórejského vodcu Kim Čong-una KĽDR poskytla Moskve dáta týkajúce sa prvých dvoch neúspešných štartov z mája a augusta. "Rusko následne tieto údaje analyzovalo a poskytlo Severnej Kórei spätnú väzbu," uvádza sa v správe NIS pre poslancov juhokórejského parlamentu.



Agentúra dospela k záveru, že vypustenie satelitu bolo úspešné v tom zmysle, že sa ho podarilo umiestniť na obežnú dráhu. Či však družica naozaj aj funguje, ako to tvrdí Pchjongjang, zatiaľ nie je podľa NIS možné potvrdiť.



Južná Kórea v reakcii na vypustenie družice oznámila, že čiastočne pozastavila platnosť vojenskej dohody s KĽDR z roku 2018. Soul avizoval, že obnoví prieskumné lety v okolí demilitarizovanej zóny, ktorá rozdeľuje Kórejský polostrov.



Severná Kórea tvrdí, že špionážny satelit potrebuje, aby mohla reagovať na údajné vojenské hrozby zo strany Spojených štátov. Na pozastavenie spomínanej dohody zo strany Soulu vo štvrtok reagovala hrozbou vyslania vojenských posíl a nových typov zbraní do oblastí ležiacich pozdĺž demilitarizovanej zóny.