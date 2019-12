Kim žiada vojenské protiopatrenia na ochranu národnej suverenity

Soul 31. decembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na prijatie diplomatických a vojenských "protiopatrení" na ochranu národnej suverenity a bezpečnosti KĽDR. Jeho apel zaznel na trojdňovom plenárnom zasadnutí ústredného výboru vládnej Kórejskej strany práce, ktoré prebiehalo v Pchjongjangu od soboty. Informovala o tom v pondelok juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na správy severokórejských štátnych médií.



Kim naliehal na zhromaždené stranícke špičky, aby pripravili "pozitívne a ofenzívne politické, diplomatické a vojenské protiopatrenia, ktoré plne zaistia suverenitu a bezpečnosť krajiny a zintenzívnia boj proti antisocialistickým a nesocialistickým silám," citovala vodcove slová severokórejská tlačová agentúra KCNA.



O aké kroky by malo ísť, oficiálna správa nešpecifikovala.



Kim Čong-un účastníkom zasadnutia v priebehu siedmich hodín predstavil komplexnú správu o práci strany a stave krajiny. Okrem iného sa v nej venoval otázkam ekonomického rozvoja a budovaniu ozbrojených síl.



Pchjongjang začiatkom decembra varoval, že podnikne nešpecifikovaný krok, ak Spojené štáty do konca roka neprídu s ústupkami vo vzájomných rokovaniach o denuklearizácii Kórejského polostrova. Do Washingtonu odkázal, že Spojené štáty dostanú "vianočný darček" v závislosti od toho, ako sa zachovajú. Vyvolané špekulácie sa sústreďovali na možnosť raketového testu vrátane testu medzikontinentálnej balistickej rakety schopnej niesť jadrovú hlavicu.



Rokovania o severokórejskom jadrovom programe sú v slepej uličke od februára, keď sa stretli lídri Spojených štátov a Severnej Kórey vo vietnamskom Hanoji. Ich summit sa skončil bez dosiahnutia očakávanej dohody, lebo Severná Kórea žiadala zrušenie amerických sankcií výmenou za čiastočnú denuklearizáciu, čo Trump nebol ochotný urobiť.