Kimmel sa ohradil voči kritike jeho vtipu o Melanii Trumpovej
Kimmel sa v pondelok odmietol ospravedlniť za svoje slová.
Autor TASR
Washington 28. apríla (TASR) - Americký komik a moderátor Jimmy Kimmel sa ostro ohradil voči výzve prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý žiadal jeho prepustenie pre vtip o prvej dáme Melanii Trumpovej, vyslovený niekoľko dní pred údajným pokusom o atentát na Trumpa. V utorok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Trump tvrdí, že Kimmel by mal byť prepustený za prirovnanie prvej dámy k „nastávajúcej vdove“. Kimmel však vysvetlil, že svojím vtipom mieril na vekový rozdiel medzi Trumpovcami: kým Trump v júni oslávi 80 rokov a je najstarším prezidentom, aký kedy nastúpil do Bieleho domu, jeho manželka, bývalá modelka narodená v Slovinsku, má 56 rokov.
Kimmel sa v pondelok odmietol ospravedlniť za svoje slová. Uviedol, že jeho výrok bol žartíkom o tom, že Trump má takmer 80 a „ona je mladšia než ja. V žiadnom prípade to nebolo nabádanie k atentátu a oni to vedia.“
Moderátor však súhlasil s tým, že nenávistnú a násilnú rétoriku treba odmietnuť. Najlepším spôsobom, ako ju vyhnať z verejného diskurzu, „by bolo porozprávať sa“ s obyvateľom Bieleho domu - Trumpom.
Biely dom však útok na komika zopakoval aj v utorok. Komunikačný riaditeľ Bieleho domu Steven Cheung v príspevku na sieti X označil Kimmela za „odporného človeka“, pretože sa za svoj vtip neospravedlnil.
„Jim, si len žalostný kus odpadu. Všetci vieme, čo si (svojím vtipom) myslel,“ reagoval v utorok na sieti X autor príspevku na konte Rapid Response 47, ktorý je spojený s Bielym domom.
Kimmelov odchod z televízie ABC a spoločnosti Disney žiadal v pondelok nielen Trump, ale aj jeho manželka. V príspevku na sieti X Trumpová uviedla, že Kimmelov „monológ o mojej rodine nie je komédia – jeho slová sú žieravé a prehlbujú politickú chorobu v Amerike“.
Ľudia ako Kimmel by podľa Trumpovej „nemali mať možnosť každú noc vchádzať do našich domovov a šíriť nenávisť“. Moderátora označila za „zbabelca“, pretože sa skrýva za ABC, lebo vie, že televízna stanica ho bude naďalej kryť, aby ho ochránila.
Jimmy Kimmel, hlavná hviezda nočných TV relácií, bol už v septembri minulého roka americkou pravicou obvinený z politického zneužitia atentátu na protrumpovského influencera Charlieho Kirka.
Stanica ABC, ktorú vlastní spoločnosť Disney, v tom čase pozastavila vysielanie Kimmelovej šou. Tento krok však vyvolal pobúrenie divákov i obvinenia z cenzúry, po ktorých sa Kimmel po týždni vrátil do vysielania.
Trump tvrdí, že Kimmel by mal byť prepustený za prirovnanie prvej dámy k „nastávajúcej vdove“. Kimmel však vysvetlil, že svojím vtipom mieril na vekový rozdiel medzi Trumpovcami: kým Trump v júni oslávi 80 rokov a je najstarším prezidentom, aký kedy nastúpil do Bieleho domu, jeho manželka, bývalá modelka narodená v Slovinsku, má 56 rokov.
Kimmel sa v pondelok odmietol ospravedlniť za svoje slová. Uviedol, že jeho výrok bol žartíkom o tom, že Trump má takmer 80 a „ona je mladšia než ja. V žiadnom prípade to nebolo nabádanie k atentátu a oni to vedia.“
Moderátor však súhlasil s tým, že nenávistnú a násilnú rétoriku treba odmietnuť. Najlepším spôsobom, ako ju vyhnať z verejného diskurzu, „by bolo porozprávať sa“ s obyvateľom Bieleho domu - Trumpom.
Biely dom však útok na komika zopakoval aj v utorok. Komunikačný riaditeľ Bieleho domu Steven Cheung v príspevku na sieti X označil Kimmela za „odporného človeka“, pretože sa za svoj vtip neospravedlnil.
„Jim, si len žalostný kus odpadu. Všetci vieme, čo si (svojím vtipom) myslel,“ reagoval v utorok na sieti X autor príspevku na konte Rapid Response 47, ktorý je spojený s Bielym domom.
Kimmelov odchod z televízie ABC a spoločnosti Disney žiadal v pondelok nielen Trump, ale aj jeho manželka. V príspevku na sieti X Trumpová uviedla, že Kimmelov „monológ o mojej rodine nie je komédia – jeho slová sú žieravé a prehlbujú politickú chorobu v Amerike“.
Ľudia ako Kimmel by podľa Trumpovej „nemali mať možnosť každú noc vchádzať do našich domovov a šíriť nenávisť“. Moderátora označila za „zbabelca“, pretože sa skrýva za ABC, lebo vie, že televízna stanica ho bude naďalej kryť, aby ho ochránila.
Jimmy Kimmel, hlavná hviezda nočných TV relácií, bol už v septembri minulého roka americkou pravicou obvinený z politického zneužitia atentátu na protrumpovského influencera Charlieho Kirka.
Stanica ABC, ktorú vlastní spoločnosť Disney, v tom čase pozastavila vysielanie Kimmelovej šou. Tento krok však vyvolal pobúrenie divákov i obvinenia z cenzúry, po ktorých sa Kimmel po týždni vrátil do vysielania.