Kimova sestra: KĽDR čoskoro podnikne úspešný pokus o vyslanie družice

Soul/Pchjongjang 1. júna (TASR) - Severná Kórea má v pláne vypustiť čoskoro ďalšiu vojenskú špionážnu družicu, pričom tentoraz ju na obežnú dráhu už umiestni správne. Avizovala to vo štvrtok vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, informovala agentúra Jonhap monitorovaná agentúrou TASR.



Kim Jo-čong tak reagovala na kritiku Spojených štátov a iných krajín na adresu KĽDR za to, že stredajším vypustením "balistickej rakety" porušila rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.



Vo svojej reakcii Kim Jo-čong uviedla, že snaha Severnej Kórey nadobudnúť prieskumné kapacity vo vesmíre je legitímnym uplatnením jej zvrchovaného práva. Zopakovala, že KĽDR odmieta rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré jej zakazujú uskutočniť akýkoľvek štart s použitím balistickej raketovej technológie.



"Ak by malo byť vypustenie družice Severnou Kóreou odsúdené, potom by mali byť odsúdené aj USA a všetky ostatné krajiny, ktoré už vypustili tisíce družíc," deklarovala Kim Jo-čong citovaná agentúrou Jonhap.



"Je isté, že vojenská špionážna družica KĽDR bude v blízkej budúcnosti správne umiestnená na obežnú dráhu a začne svoju misiu," avizovala Kim Jo-čong.



Severná Kórea v stredu potvrdila, že skutočne vypustila do vesmíru vojenskú špionážnu družicu, pričom súčasne - neobvykle rýchlo - priznala, že zariadenie sa v dôsledku technickej poruchy zrútilo do mora.



"Nosná raketa na prepravu nového satelitu sa zrútila do Západného mora (ako sa v Kórei nazýva Žlté more) v dôsledku abnormálneho štartu dvojstupňového motora," uviedla v stredu agentúra KCNA.



Severokórejská agentúra zároveň dodala, že tamojšie úrady "prešetria zásadné chyby, ku ktorým pri vypustení družice došlo, a podniknú vedecké a technické opatrenia na ich nápravu, aby sa druhý pokus mohol uskutočniť čo najskôr".



O vypustení bližšie nešpecifikovanej "vesmírnej nosnej rakety" ako prvá informovala juhokórejská armáda, ktorá uviedla, že zariadenie preletelo cez Žlté more a následne zmizlo z radarov, čo vyvolalo špekulácie, že spadlo do mora, alebo sa rozpadlo počas letu.



Juhokórejská armáda zároveň uviedla, že lokalizovala a snaží sa vyloviť objekt, ktorý považuje za časť zrúteného satelitu.



Úrady v Soule v súvislosti s vypustením rakety vydali výzvu na prípadnú evakuáciu, varovanie však bolo vydané omylom. Sirény sa rozozvučali aj v japonskej prefektúre Okinawa, poplach bol však po približne 30 minútach zrušený.