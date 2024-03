Kimova sestra: KĽDR odmieta akýkoľvek kontakt s Japonskom

Pchjongjang 26. marca (TASR) - Severná Kórea odmietne "akýkoľvek kontakt alebo rokovania" s Japonskom, vyhlásila v utorok Kim Jo-čong, sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una. Len deň predtým informovala, že japonský premiér Fumio Kišida požiadal o stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Kim Jo-čong v pondelok uviedla, že japonský premiér Kišida sa chce s Kimom stretnúť čo najskôr. Dodala, že akékoľvek zlepšenie bilaterálnych vzťahov závisí od Japonska.



V utorok však už Kim Jo-čong odmietla akýkoľvek kontakt s Japonskom. Rozhodnutie odôvodnila tým, že Tokio nemá dostatok odvahy na "nové" severokórejsko-japonské vzťahy, a to aj v súvislosti so svojím jeho postojom k otázke únosov Japoncov a severokórejského vojenského programu.



"Naša vláda opäť jasne pochopila postoj Japonska a záverom je, že odmietneme akýkoľvek kontakt alebo rokovania s japonskou stranou," uviedla Kim Jo-čong vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra KCNA. "Stretnutie na najvyššej úrovni medzi Severnou Kóreou a Japonskom nás nezaujíma," dodala.



Rokovania s KĽDR označil Kišida v pondelok za dôležité, aby bolo možné vyriešiť všetky otázky vrátane únosov, ku ktorým došlo v 70. a 80. rokoch 20. storočia. K únosu 13 Japoncov sa Severná Kórea priznala v roku 2002.



Minulý rok japonský premiér vyjadril ochotu stretnúť sa s vodcom KĽDR "bez akýchkoľvek podmienok". Kim Jo-čong už pred časom varovala, že ak by Japonsko zostalo "zaujaté otázkou únosov, ktorá nemá ďalšie riešenie", Kišidove nádeje na zlepšenie vzťahov sa nenaplnia.