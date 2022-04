Kimova sestra: KĽDR použije jadrové zbrane, ak ju napadne J. Kórea

Pchjongjang 5. apríla (TASR) - Severná Kórea je proti vojne, no použije svoje jadrové zbrane v prípade, ak ju Južná Kórea napadne. Vyhlásila to v utorok Kim Jo-džong - vplyvná sestra severokórejského lídra Kim Čong-una. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Kim Jo-džong takto reagovala na minulotýždňové vyhlásenia juhokórejského ministra obrany So Uka. Ten v piatok (1. apríla) poukázal na to, že armáda Južnej Kórey má k dispozícii rakety s vylepším dosahom, presnosťou a silou, ktoré majú "schopnosť presne a rýchlo zasiahnuť akýkoľvek cieľ v Severnej Kórei", ak juhokórejská armáda spozoruje jasné znaky odpálenia rakety na severe.



Kim Jo-džong v reakcii na tieto vyjadrenia uviedla, že So Uk urobil veľmi veľkú chybu, keď hovoril o preventívnom útoku proti jadrovej sile, píše agentúra KCNA.



"V prípade, ak sa Južná Kórea rozhodne pre vojenskú konfrontáciu s nami, naša jadrová bojová sila bude nevyhnutne musieť vykonať svoju povinnosť," uviedla sestra severokórejského vodcu, ktorá je jednou z hlavných politických poradkýň.



Kim Jo-džong uviedla, že "hlavnou misou" severokórejských jadrových síl je odstrašenie. V prípade vypuknutia vojenského konfliktu budú však tieto zbrane použité na "elimináciu armády nepriateľa". Juhokórejské sily budú podľa jej slov v prípade takéhoto útoku čeliť "mizernému osudu totálnej deštrukcie a zničenia".



"Nepovažujeme ich za rovnocenné s našimi ozbrojenými silami," uviedla Kim Jo-džong.



Jej utorňajšie vyjadrenia sú už druhým slovným protiútokom v súvislosti s vyhláseniami šéfa juhokórejského rezortu obrany, pripomína AFP. V nedeľu Kim Jo-džong Južnú Kóreu varovala, aby sa umiernila, ak sa chce vyhnúť pohrome.



Južná i Severná Kórea začali častejšie demonštrovať svoju vojenskú silu po tom, ako Severná Kórea tento rok vykonala niekoľko raketových testov, píše Reuters. Washington i Soul sa tiež obávajú, že Pchjongjang sa môže pripravovať na obnovenie testovania jadrových zbraní. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvé testy tohto typu zbraní od roku 2017.