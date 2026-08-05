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Kimova sestra obvinila Japonsko zo snahy premeniť sa na vojnový štát
Japonsko sa podľa AFP postupne vzďaľuje od pacifizmu, ktorým bolo známe po druhej svetovej vojne.
Autor TASR
Pchjongjang 5. augusta (TASR) - Sestra severokórejského najvyššieho vodcu Kim Jo-čong v stredu obvinila Japonsko, ktoré zvyšuje svoje výdavky na obranu, zo snahy „transformovať sa na vojnový štát“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Japonsko sa podľa AFP postupne vzďaľuje od pacifizmu, ktorým bolo známe po druhej svetovej vojne. Tokio zvyšuje vojenské výdavky, uzatvára obranné dohody a rozmiestňuje raketové odpaľovacie zariadenia na svojich ostrovoch.
„Japonsko, štát vojnových zločincov, urýchľuje svoju premenu na vojnový štát,“ uviedla Kim vo vyhlásení, ktoré zverejnili štátne médiá. Severná Kórea bude podľa nej na tento vývoj reagovať vojenskými opatreniami.
Kim vo svojom vyhlásení odkazovala najmä na nedávny test rakety dlhého doletu Tomahawk zo strany Japonska, ako aj účasti jeho vojakov na cvičeniach pod vedením Spojených štátov na Filipínach. Tokio si podľa nej takýmito aktivitami vytvára pozíciu na preventívny útok. „Nikdy nebudeme pasívnymi divákmi vojenského vývoja v Japonsku, ktorý môže predstavovať vážnu hrozbu,“ vyhlásila.
Japonsko okupovalo celú Kóreu až do svojej kapitulácie v roku 1945 počas druhej svetovej vojny. Dedičstvo násilného koloniálneho obdobia naďalej ovplyvňuje zahraničnú politiku Severnej aj Južnej Kórey, pripomína AFP.
„Ak potomkovia militarizmu, ktorí zdedili gény prefíkanosti a agresivity, uchopia do rúk smrtiace zbrane, stane sa niečo nepríjemné,“ uvádza sa vo vyhlásení Kim.
Japonsko sa podľa AFP postupne vzďaľuje od pacifizmu, ktorým bolo známe po druhej svetovej vojne. Tokio zvyšuje vojenské výdavky, uzatvára obranné dohody a rozmiestňuje raketové odpaľovacie zariadenia na svojich ostrovoch.
„Japonsko, štát vojnových zločincov, urýchľuje svoju premenu na vojnový štát,“ uviedla Kim vo vyhlásení, ktoré zverejnili štátne médiá. Severná Kórea bude podľa nej na tento vývoj reagovať vojenskými opatreniami.
Kim vo svojom vyhlásení odkazovala najmä na nedávny test rakety dlhého doletu Tomahawk zo strany Japonska, ako aj účasti jeho vojakov na cvičeniach pod vedením Spojených štátov na Filipínach. Tokio si podľa nej takýmito aktivitami vytvára pozíciu na preventívny útok. „Nikdy nebudeme pasívnymi divákmi vojenského vývoja v Japonsku, ktorý môže predstavovať vážnu hrozbu,“ vyhlásila.
Japonsko okupovalo celú Kóreu až do svojej kapitulácie v roku 1945 počas druhej svetovej vojny. Dedičstvo násilného koloniálneho obdobia naďalej ovplyvňuje zahraničnú politiku Severnej aj Južnej Kórey, pripomína AFP.
„Ak potomkovia militarizmu, ktorí zdedili gény prefíkanosti a agresivity, uchopia do rúk smrtiace zbrane, stane sa niečo nepríjemné,“ uvádza sa vo vyhlásení Kim.