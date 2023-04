Kimova sestra obvinila Kyjev zo snahy zaobstarať si jadrové zbrane

Pchjongjang 1. apríla (TASR) - Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una obvinila Ukrajinu z údajnej snahy zaobstarať si alebo vyvinúť jadrové zbrane. Podľa sobotňajšej správy britskej televízie Sky News o tom informovali severokórejské štátne médiá.



Kimova sestra Kim Jo-džong neposkytla žiadne dôkazy pre toto svoje tvrdenie, ktoré sa zrejme zakladá len na verejnej petícii zverejnenej vo štvrtok na internetovej stránke ukrajinskej prezidentskej kancelárie.



V petícii adresovanej prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému jej signatári vyzývajú, aby USA na území Ukrajiny rozmiestnili svoje jadrové zbrane, alebo na premenu Ukrajiny na štát s vlastnými jadrovými zbraňami.



Podľa Sky News petícia s týmto znením získala len 620 podpisov. Zverejnená bola po vyhlásení ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko plánuje rozmiestniť v Bielorusku taktické jadrové zbrane.



Ukrajinskí predstavitelia zatiaľ petíciu nekomentovali, dodala Sky News.



Spomínané Putinovo vyhlásenie vyvolalo kritiku svetových lídrov - napr. EÚ uviedla, že presun ruských taktických jadrových zbraní do Bieloruska predstavuje hrozbu pre európsku bezpečnosť.



Kim Jo-džong je oficiálne zástupkyňou riaditeľa odboru Ústredného výboru vládnucej Strany pracujúcich, no juhokórejské tajné služby uvádzajú, že má na starosti aj vzťahy s Južnou Kóreou a Spojenými štátmi.



Severná Kórea sa snaží o tesné vzťahy s Kremľom a po invázii ruskej armády na Ukrajinu podporila Moskvou proklamovanú anexiu časti ukrajinského územia.



Stanica Sky News pripomenula, že Ukrajina sa v 90. rokoch vzdala svojich jadrových zbraní, ktoré "zdedila" po rozpade Sovietskeho zväzu. Výmenou za to sa svetové mocnosti vrátane Ruska zaviazali, že nebudú ohrozovať bezpečnosť a územnú integritu Ukrajiny.



Poradca ukrajinského podpredsedu vlády pre zahraničnú politiku v marci minulého roka uviedol, že to bola chyba, a naznačil, že Rusko by nikdy nezaútočilo, keby si Ukrajina ponechala svoj jadrový potenciál.