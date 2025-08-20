< sekcia Zahraničie
Kimova sestra odmietla návrhy I Če-mjonga na zmiernenie napätia
Soul podľa Kim Jo-čong nie je diplomatickým partnerom Pchjongjangu.
Autor TASR
Pchjongjang 20. augusta (TASR) - Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una v noci na stredu kritizovala prezidenta Južnej Kórey I Če-mjonga, ktorý navrhol viaceré kroky na zmiernenie napätia medzi krajinami. Soul podľa Kim Jo-čong nie je diplomatickým partnerom Pchjongjangu. Upozornila na to agentúra Jonhap, informuje TASR.
Kim povedala, že I nie je schopný zmeniť chod dejín, a opätovne odsúdila aktuálne spoločné vojenské cvičenia Južnej Kórey a USA. „Južnej Kórei nebude pridelená ani malá úloha na regionálnej diplomatickej scéne, kde hlavnú úlohu zohráva naša krajina. Kórejská republika nemôže byť naším diplomatickým partnerom,“ vyhlásila.
Juhokórejský prezident I Če-mjong minulý týždeň oznámil, že bude rešpektovať politický systém Severnej Kórey a nebude sa usilovať o zjednotenie krajiny prostredníctvom pohltenia svojho severného suseda. Zaviazal sa tiež podniknúť kroky na obnovenie v súčasnosti pozastaveného medzikórejského vojenského paktu z roku 2018, ktorého cieľom je zmierniť napätie.
Kimova sestra v reakcii na tieto návrhy uviedla, že prezident I sa od nástupu do funkcie snaží vytvoriť dojem zmeny postoja ku KĽDR, ale jeho „skutočný konfrontačný zámer“ nemožno skryť.
Prezidentov výrok o tom, že „akumulácia malých krokov môže viesť k obnoveniu vzájomnej (medzikórejskej) dôvery“, označila ako „ilúziu a hlúpy sen“.
