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Kimova sestra odmietla výzvy ASEAN-u na denuklearizáciu
Severná Kórea už dlho trvá na svojom práve na programy vývoja a výroby jadrových zbraní a balistických rakiet, hoci ich má v súlade so sankciami Bezpečnostnej rady OSN zakázané.
Autor TASR
Soul 26. júla (TASR) - Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una v pondelok zaútočila na Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) za jeho snahu o denuklearizáciu Kórejského polostrova a označila tento postoj za „hlúpy a pochabý,“ informovala agentúra AFP, píše TASR.
Na svojom výročnom regionálnom fóre združenie ASEAN minulý týždeň vyjadrilo „vážne znepokojenie“ nad pokračujúcim vývojom jadrových zbraní v Pchjongjangu a zdôraznilo dôležitosť dialógu „na dosiahnutie trvalého mieru a stability na denuklearizovanom Kórejskom polostrove“.
Severná Kórea už dlho trvá na svojom práve na programy vývoja a výroby jadrových zbraní a balistických rakiet, hoci ich má v súlade so sankciami Bezpečnostnej rady OSN zakázané. Svoj jadrový štatút zakotvila vo svojej ústave v roku 2023.
Kimova sestra Kim Jo-čong vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna spravodajská agentúra KCNA, uviedla, že vyjadrila rozhodnú „nespokojnosť s neskrývaným nepriateľským postojom fóra, ktoré súhlasí s USA vytrubujúcim o ‚denuklearizácii‘,“ a ignoruje severokórejskú ústavu.
Podľa Kim Jo-čong ide o prejav zlyhania strategického myslenia a logiky a prejav „hlúpeho a pochabého sna držať sa stále ‚denuklearizácie Kórejského polostrova‘, ktorá koncepčne aj prakticky stratila svoj význam.“ ASEAN by sa podľa mal chrániť pred svojím zneužitím ako najatého hovorcu USA.
AFP pripomenula, že Kim Jo-čong v júni vo vyhlásení uviedla, že severokórejský jadrový zbrojný program je vytýčenou „líniou bez možnosti ústupu“.
Pchjongjang od neúspešného summitu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v roku 2019 opakovane vyhlasuje, že jeho postavenie jadrovej mocnosti je „nezvratné“. Rokovania vtedy stroskotali na otázke rozsahu denuklearizácie a zmiernenia sankcií.
Kim Jo-čong je mladšia sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una a patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti režimu. Pôsobí vo vedení Kórejskej strany práce a často vystupuje ako hovorkyňa režimu, najmä pri vyjadreniach k vzťahom so Spojenými štátmi a Južnou Kóreou. Je považovaná za kľúčového hráča v komunikačnej a zahraničnej politike Severnej Kórey. Je známa ostrou rétorikou voči Soulu a Washingtonu a jej vyjadrenia sa často považujú za odraz postoja severokórejského vedenia.
Na svojom výročnom regionálnom fóre združenie ASEAN minulý týždeň vyjadrilo „vážne znepokojenie“ nad pokračujúcim vývojom jadrových zbraní v Pchjongjangu a zdôraznilo dôležitosť dialógu „na dosiahnutie trvalého mieru a stability na denuklearizovanom Kórejskom polostrove“.
Severná Kórea už dlho trvá na svojom práve na programy vývoja a výroby jadrových zbraní a balistických rakiet, hoci ich má v súlade so sankciami Bezpečnostnej rady OSN zakázané. Svoj jadrový štatút zakotvila vo svojej ústave v roku 2023.
Kimova sestra Kim Jo-čong vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna spravodajská agentúra KCNA, uviedla, že vyjadrila rozhodnú „nespokojnosť s neskrývaným nepriateľským postojom fóra, ktoré súhlasí s USA vytrubujúcim o ‚denuklearizácii‘,“ a ignoruje severokórejskú ústavu.
Podľa Kim Jo-čong ide o prejav zlyhania strategického myslenia a logiky a prejav „hlúpeho a pochabého sna držať sa stále ‚denuklearizácie Kórejského polostrova‘, ktorá koncepčne aj prakticky stratila svoj význam.“ ASEAN by sa podľa mal chrániť pred svojím zneužitím ako najatého hovorcu USA.
AFP pripomenula, že Kim Jo-čong v júni vo vyhlásení uviedla, že severokórejský jadrový zbrojný program je vytýčenou „líniou bez možnosti ústupu“.
Pchjongjang od neúspešného summitu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v roku 2019 opakovane vyhlasuje, že jeho postavenie jadrovej mocnosti je „nezvratné“. Rokovania vtedy stroskotali na otázke rozsahu denuklearizácie a zmiernenia sankcií.
Kim Jo-čong je mladšia sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una a patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti režimu. Pôsobí vo vedení Kórejskej strany práce a často vystupuje ako hovorkyňa režimu, najmä pri vyjadreniach k vzťahom so Spojenými štátmi a Južnou Kóreou. Je považovaná za kľúčového hráča v komunikačnej a zahraničnej politike Severnej Kórey. Je známa ostrou rétorikou voči Soulu a Washingtonu a jej vyjadrenia sa často považujú za odraz postoja severokórejského vedenia.