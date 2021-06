Kimova sestra spochybnila skoré obnovenie dialógu s Washingtonom

Poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 30. júna 2019 americký prezident Donald Trump (vľavo) a sevekórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP

Soul 22. júna (TASR) - Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una spochybnila v utorok šance na skoré obnovenie dialógu so Spojenými štátmi. Uviedla, že Washington má v tomto smereočakávania, ktoré by mohli viesť len k. Informovali o tom agentúry AP a Jonhap.Kim Jo-džong sa takto vyjadrila po tom, ako Kim Čong-un nedávno vyhlásil, že KĽDR by mala byť pripravená na dialóg aj na konfrontáciu s USA, avšak najmä na druhú z týchto možností. Kim sa takto vyjadril uplynulý štvrtok na plenárnom zasadnutí ústredného výboru Kórejskej robotníckej strany.Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan zhodnotil tieto Kimove slová ako" signál zo strany Pchjongjangu. Dodal, že USA si počkajú na to, či zo severokórejskej strany dôjde ohľadne možných rokovaní k nejakejNa Sullivanovo tvrdenie v pondelok nadviazal americký osobitný vyslanec pre Severnú Kóreu Sung Kim, ktorý uviedol, že USA sa so severokórejskými vyjednávačmi stretnú. Zároveň vyjadril nádej v to, že KĽDR bude na túto ich ponuku reagovaťuviedla Kim Jo-džong vo vyhlásení, ktoré v utorok zverejnila severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.dodala.Rokovania medzi USA a Pchjongjangom sú pozastavené od februára 2019, keď stroskotal druhý summit severokórejského vodcu Kima Čong-una s vtedajším šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Vietname, a to z dôvodu nezhody v otázke prípadného zmiernenia sankcií USA voči KĽDR. Pchjongjang neskôr prerušil komunikáciu aj so Soulom, s ktorým tiež zastavil všetky spoločné projekty.Severokórejský líder vo svojich posledných prejavoch pohrozil USA posilnením jadrovej hrozby. Tvrdil tiež, že osud diplomacie a bilaterálnych vzťahov s USA závisí od toho, či Washington prestane so svojouViacerí americkí predstavitelia navrhujú, aby prezident Joe Biden zaujal voči KĽDR prístup akejsi strednej cesty medzi prístupmi jeho predchodcov v úrade: medzi priamym vyjednávaním s Pchjongjangom, ktoré presadzoval Donald Trump, a rezervovanejším postojom "strategickej trpezlivosti" Baracka Obamu. Niektorí experti však tvrdia, že KĽDR by mala najskôr podniknúť konkrétne kroky smerom k denuklearizácii, a až potom by mohlo dôjsť k uvoľneniu sankcií zo strany Bidenovej administratívy.