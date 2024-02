Kimova sestra tvrdí, že KĽDR je otvorená zlepšeniu vzťahov s Japonskom

Pchjongjang 15. februára (TASR) - Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una vo štvrtok vyhlásila, že Severná Kórea je otvorená zlepšeniu vzťahov s Japonskom, a naznačila aj možné pozvanie japonského premiéra Fumia Kišidu do Pchjongjangu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kim Jo-džong tak reagovala na minulotýždňové vyjadrenia Kišidu, podľa ktorého je potrebné zmeniť súčasné nastavenie vzťahov Tokia a Pchjongjangu.



"Myslím, že by nebol dôvod nehodnotiť (Kišidov) nedávny prejav pozitívne, ak bol z jeho strany vedený skutočným zámerom odvážne sa oslobodiť od pút minulosti," citovala Kim štátna agentúra KCNA.



KĽDR a Japonsko podľa nej "môžu otvoriť novú spoločnú budúcnosť", to však bude záležať na krokoch Tokia vrátane uzatvorenia dlhodobého problému s únosmi japonských občanov Severnou Kóreou v 70. a 80. rokoch minulého storočia.



"Nebude dôvod, aby sa obe krajiny nezblížili a deň návštevy premiéra v Pchjongjangu by tak mohol nastať," uviedla Kim.



KĽDR v roku 2002 priznala, že vyslala svojich agentov, aby medzi rokmi 1970 a 1980 uniesli 13 Japoncov a prinútili ich pomáhať pri výcviku špiónov v japonskom jazyku a zvykoch. Podľa AFP sú únosy v Japonsku stále silnou a citlivou záležitosťou a v krajine naďalej existujú podozrenia, že do KĽDR uniesli viac Japoncov, ako sa oficiálne priznalo.



Kišida vlani v prejave pred Valným zhromaždením OSN vyjadril vôľu stretnúť sa s vodcom KĽDR bez predchádzajúcich podmienok. Tokio je podľa neho pripravené vyriešiť všetky problematické záležitosti vrátane únosov.



Bývalý japonský premiér Džuničiró Koizumi v roku 2002 navštívil Pchjongjang a stretol sa s otcom súčasného vodcu KĽDR Kim Čong-ilom. Schôdzkou sa mala pôvodne odštartovať normalizácia vzťahov, pričom Japonsko navrhlo Pchjongjangu ekonomickú podporu.



Výsledkom Koizumiho cesty bola repatriácia piatich Japoncov a ďalšia návšteva japonského premiéra. Diplomatické rokovania však stroskotali, a to aj pre obavy Tokia, že KĽDR sa nevyjadrila k obetiam únosov.