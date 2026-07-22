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Kiná a knižnice v Ríme sa stanú dočasnými útočiskami pred horúčavami
V rámci tejto iniciatívy sa na dočasné útočiská premení 11 kín a rovnaký počet knižníc.
Autor TASR
Rím 22. júla (TASR) — Klimatizované kiná a knižnice v talianskej metropole Rím budú od 23. júla do 4. augusta slúžiť ako bezplatné útočiská pre obyvateľov, ktorí sa chcú ukryť pred súčasnou vlnou horúčav. Uviedli to v stredu predstavitelia mesta, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
V rámci tejto iniciatívy sa na dočasné útočiská premení 11 kín a rovnaký počet knižníc. Kiná ponúknu bezplatné vstupy na desať talianskych filmov, ktoré sa budú premietať dvakrát denne; knižnice budú poskytovať návštevníkom vodu.
„Klimatická zmena je, žiaľ, realitou. Ovplyvňuje životy ľudí, ich zdravie, ich sociálne kontakty a ich schopnosť zvládať každodenný život v týchto hodinách a dňoch,“ povedal novinárom Massimiliano Smeriglio, poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý má na starosti kultúru.
Projekt má podľa neho pomôcť obyvateľom prekonať izoláciu spôsobenú tým, že nemôžu tráviť čas vonku.
V správe talianskeho štatistického úradu ISTAT zverejnenej v júni sa píše, že priemerné teploty v Ríme sa od 80. rokov 20. storočia zvýšili o tri stupne Celzia, čo je viac než v iných európskych metropolách.
Teploty dosahujúce 40 a viac stupňov sužujú aj ostrov Sicília, kde hasiči bojujú s viacerými požiarmi. Úrady museli evakuovať približne 100 obyvateľov v okolí miest Castronovo a Santo Stefano Quisquina a tiež 22 pacientov z miestnej kliniky. Od soboty zaznamenali na ostrove okolo 1000 požiarov. Civilná ochrana označila situáciu za vážnu.
V rámci tejto iniciatívy sa na dočasné útočiská premení 11 kín a rovnaký počet knižníc. Kiná ponúknu bezplatné vstupy na desať talianskych filmov, ktoré sa budú premietať dvakrát denne; knižnice budú poskytovať návštevníkom vodu.
„Klimatická zmena je, žiaľ, realitou. Ovplyvňuje životy ľudí, ich zdravie, ich sociálne kontakty a ich schopnosť zvládať každodenný život v týchto hodinách a dňoch,“ povedal novinárom Massimiliano Smeriglio, poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý má na starosti kultúru.
Projekt má podľa neho pomôcť obyvateľom prekonať izoláciu spôsobenú tým, že nemôžu tráviť čas vonku.
V správe talianskeho štatistického úradu ISTAT zverejnenej v júni sa píše, že priemerné teploty v Ríme sa od 80. rokov 20. storočia zvýšili o tri stupne Celzia, čo je viac než v iných európskych metropolách.
Teploty dosahujúce 40 a viac stupňov sužujú aj ostrov Sicília, kde hasiči bojujú s viacerými požiarmi. Úrady museli evakuovať približne 100 obyvateľov v okolí miest Castronovo a Santo Stefano Quisquina a tiež 22 pacientov z miestnej kliniky. Od soboty zaznamenali na ostrove okolo 1000 požiarov. Civilná ochrana označila situáciu za vážnu.