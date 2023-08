Kirby: Biden je pripravený stretnúť sa s Kim Čong-unom

Washington 18. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden je pripravený stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom bez kladenia "predbežných podmienok". Uviedol to hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby vo štvrtok pre japonskú tlačovú agentúru Kjódó, informuje TASR.



"Na túto ponuku nereagovali kladne, ale stále je na stole. Sme ochotní sadnúť si a rokovať bez predbežných podmienok," povedal Kirby, pričom nespresnil, kedy túto ponuka predložili. Predmetom diskusie by podľa neho bola denuklearizácia Kórejského polostrova.



Kirby sa vyjadril pred piatkovým trojstranným summitom Bidena s japonským premiérom Fumiom Kišidom a juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom. Na tomto stretnutí vo víkendovom sídle amerických prezidentov Camp David majú lídri diskutovať predovšetkým o rýchlom vývoji jadrových a raketových spôsobilostí Severnej Kórey.



Exprezident USA Donald Trump sa so severokórejským vodcom osobne stretol trikrát. Bidenova administratíva sa dosiaľ snažila pokročiť v otázke denuklearizácie Kórejského polostrova prostredníctvom viacerých kanálov, no nie na najvyššej úrovni, pripomína Kjódó.



Ponuka na stretnutie Bidena s Kim Čong-unom naznačuje, že Biely dom zintenzívňuje svoje úsilie v tejto otázke.



Kirby v reakcii na doterajší nezáujem Pchjongjangu o stretnutie povedal, že Spojené štáty musia byť pripravené vo všetkých ostatných ohľadoch brániť svoje národné bezpečnostné záujmy a záujmy svojich kórejských a japonských spojencov. Podľa jeho slov to môže v prípade potreby znamenať aj zvyšovanie vojenských kapacít v regióne.