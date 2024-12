Kirby: Generáli posielajú vojakov z KĽDR ľahkovážne na smrť

Washington 27. decembra (TASR) - Hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady John Kirby v piatok vyhlásil, že generáli na fronte v ruskej Kurskej oblasti, ktorej časť od leta okupuje ukrajinská armáda, ľahkovážne posielajú na smrť severokórejských vojakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Podľa našich hodnotení podnikajú severokórejské jednotky hromadné pešie útoky na ukrajinské pozície v Kurskej oblasti, pričom táto taktika nie je práve najefektívnejšia," povedal Kirby.



Kirby potvrdil odhady Južnej Kórey, že v bojoch v ruskej Kurskej oblasti zahynulo alebo utrpelo zranenia okolo 1000 severokórejských vojakov, a to len za posledný týždeň. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že pri bojoch padlo alebo sa zranilo až 3000 vojakov KĽDR.



"Máme tiež správy o severokórejských vojakoch, ktorí si radšej siahli na život, než aby sa vzdali ukrajinským silám, pravdepodobne zo strachu z odvetných opatrení voči ich rodinám v Severnej Kórei, ak by padli do zajatia," dodal Kirby.