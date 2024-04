Kirby: Izrael uistil, že si pred operáciou v Rafahu vypočuje obavy USA

Washington/Tel Aviv 28. apríla (TASR) - Izrael súhlasil, že si pred spustením útoku na mesto Rafah v Pásme Gazy vypočuje obavy a názory Spojených štátov. V nedeľu to povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. Informuje agentúra Reuters.



Vysokopostavený izraelský predstaviteľ rezortu obrany v stredu povedal, že armáda je pripravená evakuovať palestínskych civilistov z Rafahu a zaútočiť na úkryty, ktoré tam podľa Izraela má militantné hnutie Hamas.



Washington tvrdí, že nemôže podporiť operáciu v Rafahu bez toho, aby mal k dispozícii presvedčivý humanitárny plán na jej vykonanie.



"Ubezpečili nás, že nepôjdu do Rafahu, kým nebudeme mať možnosť naozaj sa s nimi podeliť o naše názory a obavy," povedal Kirby pre televíziu ABC.



Na margo budúcotýždňovej návštevy šéfa americkej diplomacie Antonyho Blinkena na Blízkom východe Kirby povedal, že tam bude naďalej apelovať na dočasné prímerie, ktoré má podľa Washingtonu trvať aspoň šesť týždňov. Podľa Kirbyho USA dúfajú, že po jeho dosiahnutí sa možno podarí dosiahnuť pokoj zbraní trvalejšieho charakteru.



"Izraelčania začali plniť záväzky, o ktoré ich požiadal prezident (USA) Joe Biden," dodal hovorca rady. Reuters pripomína, že Biden izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjauhovi predtým povedal, aby chránil Palestínčanov a humanitárnych pracovníkov v Pásme Gazy, inak Washington môže prestať podporovať Izrael vo vojne proti militantnému hnutiu.



Delegácia Hamasu podľa nemenovaného predstaviteľa v pondelok pricestuje do Egypta na rokovania, ktorých cieľom je dospieť k dohode o prímerí.