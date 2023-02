Kirby: Poľsko je v rámci NATO významným spojencom

Washington/Varšava 17. februára (TASR) - Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby v piatok povedal, že Poľsko si po mnohých stránkach zlepšilo postavenie a je v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) vplyvným spojencom. Informovala o tom tlačová agentúra PAP.



Kirby v rozhovore pre súkromnú poľskú televíziu TVN24 uviedol, že najdôležitejším zámerom blížiacej sa návštevy amerického prezidenta Joea Bidena v Poľsku je ukázať medzinárodnému spoločenstvu, aké dôležité je zachovať jednotu a podporovať Ukrajinu až do jej víťazstva na bojovom poli.



Dodal, že Poľsko je pre tento zámer tou správnou krajinou, lebo sa nachádza vo východnom krídle NATO, a preto čelí skutočným hrozbám a výzvam z východu.



Kirby tiež v rozhovore v piatok povedal, že diskusie s poľskými lídrami o posilnení východného krídla NATO prebiehajú, ale neočakáva od Bidena počas jeho návštevy Varšavy žiadne nové oznámenia v tejto veci.



Podľa neho Biden vo svojom príhovore k poľskej verejnosti v utorok podvečer vyjadrí vďaku poľskému národu za to, že tak odhodlane pomáha Ukrajine a prijíma obrovský počet utečencov pred vojnou.



Bidenova návšteva v Poľsku sa bude konať len niekoľko dní pred prvým výročím napadnutia Ukrajiny Ruskom. Americký prezident pricestuje do Poľska v pondelok 20. februára večer a odcestuje odtiaľ v stredu 22. februára.