Kirby pre The Telegraph: Biden bude žiadať rozšírenie BR OSN

Washington 18. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo vystúpení na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku navrhne rozšírenie počtu stálych členov Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN). TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The Telegraph, ktorý sa odvoláva na hovorcu americkej Rady pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho.



"Som presvedčený, že prezident Biden o tom povie viac na budúci týždeň," povedal Kirby v rozhovore pre The Telegraph zverejnenom v nedeľu. "Jasne sme povedali, že sa domnievame, že prišiel čas podrobnejšie sa zaoberať architektúrou BR OSN. Myslíme si, že by mala byť viac inkluzívna a viac komplexná," uviedol.



Podľa správy Biden presadzuje, aby do rady pridali päť alebo šesť nových stálych členov vrátane Brazílie, Indie, Nemecka, Juhoafrickej republiky (JAR) a Japonska.



Kirby tiež vyjadril presvedčenie, že Čína môže zohrať konštruktívnu úlohu vo vojne na Ukrajine. "Neexistuje veľa krajín, ktoré majú významný vplyv alebo prístup k (ruskému) prezidentovi (Vladimirovi) Putinovi. Čína je jednou z nich," povedal. USA podľa Kirbyho slov podporia úsilie Číny prispieť k ukončeniu vojnu, pokiaľ bude rešpektovať Chartu OSN a územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny a bude brať do úvahy aj postoj tejto krajiny.



BR OSN má v súčasnosti päť stálych členov – Čínu, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty. Ďalších desať členov volí Valné zhromaždenie OSN na obdobie dvoch rokov. V súčasnosti sú týmito členmi Belgicko, Dominikánska republika, Indonézia, JAR, Kuvajt, Nemecko, Peru, Pobrežie Slonoviny, Poľsko a Rovníková Guinea.