Kirby: Ukrajina zrejme dostane stíhačky F-16 ešte tento rok

Washington 21. júla (TASR) - Ukrajina dostane americké stíhačky F-16 pravdepodobne už do konca tohto kalendárneho roka. V piatok to vyhlásil hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v rozhovore pre televíziu Fox News, informuje TASR.



"S najväčšou pravdepodobnosťou budú stíhačky F-16 dodané Ukrajine do konca tohto roka. Avšak nedomnievame sa, že len samotné F-16-tky dokážu zmeniť situáciu na bojisku," povedal Kirby. Dodal, že ukrajinská armáda v súčasnosti potrebuje najmä omnoho viac munície.



Fox News pripomína, že americký generál Douglas Sims minulý týždeň podotkol, že podmienky na prepravu stíhačiek F-16 na Ukrajinu "nie sú ideálne". Zdôraznil tiež, že Rusi majú stále dostatok prostriedkov protivzdušnej obrany a že počet stíhačiek, ktorá USA Kyjevu pošlú, priebeh súčasnej ukrajinskej protiofenzívy nijako neovplyvní.



Na minulotýždňovom summite krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) vo Vilniuse ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov podpísal s 11 štátmi memorandum o podmienkach výcviku ukrajinských pilotov na stíhačky F-16.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však označil potenciálnu prepravu F-16-tiek na Ukrajinu za "jadrovú hrozbu", čím odkazoval na potenciálnu schopnosť týchto bojových lietadiel niesť jadrové zbrane.



Ukrajinské médiá označili Lavrovovo vyhlásenie za absolútne nezmyselné, pričom zdôraznili, že jadrovými zbraňami môže byť potenciálne vybavený akýkoľvek typ lietadla vrátane starších typov, ktorými už Ukrajina disponuje. Akémukoľvek nasadeniu takéhoto typu zbrane na stíhačkách F-16, ktoré budú dodané Ukrajine, však v prvom rade bráni veľké množstvo technických prekážok a bezpečnostných procedúr, ktoré sú pod prísnou kontrolou USA a ďalších členských krajín NATO.