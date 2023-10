Kirby: USA neplánujú poslať svojich vojakov do Izraela

Washington 12. októbra (TASR) - Spojené štáty neplánujú poslať do Izraela svoje vojenské jednotky, uviedol vo štvrtok hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. TASR prevzala správu z agentúry AP.



"Nie je žiadny zámer, žiadny plán a úprimne povedané ani žiadna túžba zo strany Izraelčanov," povedal Kirby. Dodal, že USA stále rokujú s Izraelom o potrebe "pokračujúceho toku humanitárnej pomoci" do pásma Gazy. Izrael totiž v reakcii na masívny útok palestínskeho militantného hnutia Hamas prerušil dodávky vody, potravín, liekov a elektriny do pásma Gazy.



Kirby tiež hovoril o možnosti vytvorenia koridorov na zabezpečenie bezpečného prechodu civilistov z Gazy. Podľa jeho slov ide o správu vec, ktorú je potrebné urobiť pre nevinných Palestínčanov, ktorí sú v skutočnosti tiež rukojemníkmi hnutia Hamas.