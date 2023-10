Kirby: USA nepodporujú výzvy na prímerie vo vojne Izraela s Hamasom

Washington 31. októbra (TASR) — Spojené štáty v súčasnosti nepodporujú množiace sa výzvy na prímerie vo vojne medzi Izraelom a islamistickým hnutím Hamas v pásme Gazy. V pondelok to povedal hovorca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Kirby, informovala agentúra AFP.



"Nemyslíme si, že prímerie je práve teraz tá správna odpoveď. Momentálne ho nepodporujeme," uviedol Kirby. Namiesto toho by sa podľa neho mali zvážiť "prestávky", počas ktorých by bola civilnému obyvateľstvu v pásme Gazy doručená pomoc.



USA sú si podľa Kirbyho isté, že v najbližších dňoch sa počet nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou, ktoré sa dostanú do pásma Gazy z Egypta cez prechod Rafah, zvýši na približne sto denne.



"V tejto prvej fáze, o ktorej sme hovorili s Izraelčanmi, sa pokúsime dostať na sto (vozidiel) za deň,“ povedal Kirby. "Sme presvedčení, že sa tam v najbližších dňoch dostaneme," dodal.



Podľa Organizácie Spojených národov je sto kamiónov denne nevyhnutné minimum na to, aby sa pokryli tie najnutnejšie potreby tamojšieho obyvateľstva.



Podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica v nedeľu vstúpilo do pásma Gazy cez priechod Rafah len 33 nákladných áut vezúcich vodu, potraviny a zdravotnícky materiál. Pred rozpútaním vojny s Hamasom tam prichádzalo každý deň asi 500 nákladných áut s pomocou a iným tovarom.