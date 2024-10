Kirby: Vojaci KĽDR sú legitímnymi cieľmi, ak bojujú na Ukrajine

Washington 24. októbra (TASR) — Severokórejskí vojaci, ktorí sú v súčasnosti na výcviku v Rusku, sa stanú legitímnymi vojenskými cieľmi, ak sa zapoja do bojov na Ukrajine. Na stredajšom brífingu to povedal hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady John Kirby. Informovala o tom agentúra AFP.



USA podľa Kirbyho odhadujú, že v období od začiatku do polovice októbra sa na ruský Ďaleký východ presunulo najmenej 3000 severokórejských vojakov. Prepravení boli loďou z prístavného mesta Wonsan do Vladivostoku, odkiaľ sa presunuli na viaceré miesta vo východnom Rusku, kde v súčasnosti absolvujú výcvik.



"Zatiaľ nevieme, či títo vojaci budú bojovať po boku ruskej armády, no ak sa tak udeje, stanú sa legitímnymi vojenskými cieľmi," povedal Kirby.



Oficiálni severokórejskí predstavitelia sa k údajnému vyslaniu vojakov do Ruska, o ktorom prvýkrát minulý týždeň informovala juhokórejská tajná služba, zatiaľ nevyjadrili.



Moskva tieto správy takisto odmietla potvrdiť alebo vyvrátiť. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharová v stredu novinárom odkázala, aby sa "spýtali Pchjongjangu".



Južná Kórea tvrdí, že Pchjongjang plánuje do decembra vyslať do Ruska 10.000 vojakov.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X v stredu oznámilo, že si v tejto súvislosti predvolalo severokórejského vyslanca. "Podpora ruskej útočnej vojny zo strany Severnej Kórey priamo ohrozuje bezpečnosť Nemecka a európsky mierový poriadok," uviedol rezort diplomacie.



Rovnako reagovalo aj Rakúsko.



Ukrajina v stredu prostredníctvom stránky Chcem žiť, podporovanej ministerstvom obrany a vojenskou rozviedkou HUR, vyzvala severokórejských vojakov nachádzajúcich sa v Rusku, aby zložili zbrane a zachránili si životy.



"Nemali by ste nezmyselne umierať na cudzom území. Nemali by ste opakovať osud státisícov ruských vojakov, ktorí sa už nikdy nevrátia domov. Vzdajte sa! Ukrajina vás ukryje, nakŕmi a zahreje! Tisícky ruských vojakov sa rozhodli správne a teraz čakajú na koniec vojny v dobrých podmienkach: pohodlné kasárne, tri teplé jedlá denne, lekárska starostlivosť," uvádza sa v apeli.