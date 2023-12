Kirby: Vojna by sa mohla skončiť dnes, ak by Hamas ustúpil

Washington 14. decembra (TASR) - Spojené štáty chcú, aby sa vojna medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas "skončila čo najskôr", uviedol vo štvrtok hovorca Bieleho domu John Kirby.



Toto vyhlásenie sa objavilo niekoľko hodín po tom, ako izraelský minister obrany Joav Galant v rozhovore s poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom uviedol, že vojna s Hamasom bude trvať "viac ako niekoľko mesiacov".



Galant argumentoval, že "Hamas je teroristická organizácia, ktorá sa vybudovala viac ako desať rokov, aby bojovala proti Izraelu, vybudovala infraštruktúru pod zemou aj nad zemou a nie je ľahké ju zničiť. Bude to vyžadovať určitý čas — bude to trvať viac ako niekoľko mesiacov, ale vyhráme a zničíme ich".



"Myslím, že všetci chceme, aby sa to skončilo čo najskôr," povedal Kirby na brífingu vo Washingtone a dodal, že "by sa to mohlo skončiť dnes", ak by Hamas ustúpil, ale "momentálne to nevyzerá (ako) pravdepodobné".



Kirby informoval, že Sullivan v rozhovore s izraelskými predstaviteľmi "hovoril o možnom prechode od súčasných vojenských "operácií vysokej intenzity" k "operáciám nižšej intenzity niekedy v blízkej budúcnosti". Kirby dodal, že Washington tieto fázy nechce "časovo ohraničovať".



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že Galant a Sullivan diskutovali v Tel Avive o operatívnej situáciii v palestínskom Pásme Gazy, ako aj o napätí na severe Izraela, ktoré je vystavený útokom militantov hnutia Hizballáh. Hovorili aj o regionálnych hrozbách, ktoré predstavujú kroky Iránu a jeho podpora pre spojencov v Libanone, Jemene, Iraku a Sýrii.



TOI doplnil, že Sullivan pricestoval do Izraela v čase rastúceho napätia medzi Washingtonom a Jeruzalemom v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.



K tomuto napätiu prispel aj prezident Biden, keď v utorok vyhlásil, že Izrael stráca globálnu podporu vo vojne proti Hamasu v dôsledku "nerozlišujúceho bombardovania" v palestínskej enkláve.



Tieto Bidenove slová sa odvtedy snažilo zmierniť niekoľko predstaviteľov administratívy USA vrátane hovorcu Rady národnej bezpečnosti Bieleho domu Johna Kirbyho.



Sullivan pricestoval do Izraela zo Saudskej Arábie, kde v stredu so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom rokoval o "úsilí vytvoriť nové podmienky pre trvalý a udržateľný mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi".