Kirgizskí horolezci odstránili ukrajinskú vlajku z „Putinovho vrchu“

Biškek 27. mája (TASR) - Kirgizská horolezecká federácia v piatok oznámila, že odstránila ukrajinskú vlajku z vrchu pomenovanom po ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Urobila tak po policajnom vyšetrovaní tohto "husárskeho kúska". Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Tento týždeň používateľka Twitteru, identifikujúca sa ako horolezkyňa, zverejnila video ukrajinskej vlajky vejúcej vedľa pamätnej dosky označujúcej horu ako "Putinov vrch", ktorý je vysoký 4446 metrov.



Používateľka potvrdila, že ju mestská polícia vypočúvala spolu s kolegom horolezcom, ale neobvinila ich napriek skorším náznakom polície, že páchatelia dostanú peňažný trest.



Horolezkyňa sa nepriznala k umiestneniu vlajky na vrchol štítu a obvinila z toho "nejakých výtržníkov", ako sa uvádza v utorkovom príspevku na Twitteri.



Členovia horolezeckej federácie v tejto bývalej sovietskej republike však ukrajinskú vlajku vo štvrtok odstránili a nahradili ju kirgizskou vlajkou.



Šéf federácie Eduard Kubatov pre AFP v piatok povedal, že v rozhodnutí dať ukrajinskú vlajku preč "nie je žiadna politika", a dodal, že táto "misia" bola vlastnou iniciatívou federácie. Štít sa nachádza v mohutnom pohorí Ťanšan.



"Je mi nepríjemné, že ma vtiahli do politiky... Na kirgizských vrchoch by mali viať kirgizské vlajky, tým som si istý," uviedol do telefónu Kubatov.



Vláda hornatého, chudobného Kirgizska je lojálnym spojencom Ruska, hoci aj tam sa objavujú náznaky nespokojnosti s vojnou Moskvy na Ukrajine a s propagandou Kremľa obhajujúcou túto vojnu.



Kirgizské bezpečnostné služby minulý mesiac zakázali počas štátnej prehliadky symbol "Z", ktorý Rusko používa na posilňovanie podpory svojich síl bojujúcich na Ukrajine, kde je symbol vidieť na uniformách a tankoch ruských vojakov.



Predtým nepomenovaný "Putinov vrch" dostal názov podľa ruského lídra v roku 2011, keď Kirgizsko po revolúcii, ktorá sa uskutočnila predchádzajúci rok, posilnilo vzťahy s Moskvou.