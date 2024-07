Kirgizsko a Rusko podpísali dohodu o jadrovej dekontaminácii

Biškek 24. júla (TASR) - Kirgizsko v stredu ratifikovalo dohodu o dekontaminácii oblastí od rádioaktívnych látok po ťažbe uránu a zvyškov raketového paliva s Ruskom. Podľa správy agentúry AFP píše TASR.



Kirgizsko stále trpí environmentálnou záťažou kvôli ťažbe uránu a iných ťažkých kovov zo sovietskej éry. Dovedna 92 lokalít obsahuje viac než 300 miliónov kubických metrov toxického a rádioaktívneho odpadu.



Ratifikáciu dohody o sanácii týchto území potvrdila kancelária kirgizského prezidenta Sadyra Žaparova.



Cieľom dohody je zaistiť bezpečnosť obyvateľstva žijúceho v oblastiach, kde sa nachádza odpad z bývalých uránových baní. Bez dekontaminácie by totiž prírodné katastrofy mohli spôsobiť, že odpad sa vyleje do riek, ktoré pretekajú celým stredoázijským regiónom. V oblsti sú pritom časté napríklad zosuvy pôdy.



V Kirgizsku sa v stredu konala aj samostatná ceremónia pri príležitosti odstránenia posledných 55 ton saminu, toxickej zložky raketového paliva, z dediny neďaleko hlavného mesta Biškek.



Palivo bude na budúci mesiac prevezené do Nemecka, kde ho zlikvidujú, uviedla vo svojom vyhlásení Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá práce podporila.



Ruský štátny jadrový gigant Rosatom vykonáva dekontamináciu jadrového odpadu aj v susedných bývalých sovietskych krajinách Kazachstan, Tadžikistan a Uzbekistan. Na pomoc pri sanácii škôd vyčlenila finančné prostriedky Európska únia aj Svetová banka.