Kirgizsko a Tadžikistan dosiahli po smrtiacich potýčkach prímerie

Biškek 28. januára (TASR) - Kirgizsko dosiahlo so svojím susedom Tadžikistanom v piatok po najnovšom vzplanutí konfliktu na hraniciach medzi oboma stredoázijskými republikami dohodu o prímerí. S odvolaním sa na kirgizské zdroje o tom informovala agentúra AFP.



Násilnosti vypukli vo štvrtok večer a išlo o najkrvavejšiu eskaláciu medzi Kirgizskom a Tadžikistanom od minuloročných nepokojov, počas ktorých prišli o život desiatky ľudí. Tadžikistan uviedol, že zrážky si na jeho strane vyžiadali dve obete a desať zranených vrátane štyroch civilistov.



Kirgizská a tadžická komunita žijúca pozdĺž spornej hranice sa pravidelne dostáva do konfliktov o územie a zásoby vody. Do týchto potýčok sa často zapája i pohraničná stráž, píše AFP.



Kirgizský výbor pre národnú bezpečnosť v piatok uviedol, že dosiahol dohodu o "úplnom prímerí" s Tadžikistanom. K dohode došlo počas stretnutia regionálnych lídrov a predstaviteľov pohraničnej služby na spoločnej hranici.



Susedné štáty sa tiež dohodli na stiahnutí jednotiek, koordinovaní hliadok na hranici a zaistení toku obchodu po tamojšej strategickej ceste, dodáva AFP. "Noc prebehla pokojne," uviedol výbor v osobitnom vyhlásení.



Podľa kirgizských zdrojov ozbrojený konflikt vznikol v dôsledku toho, že kirgizskí občania hádzali kamene na autá občanov Tadžikistanu. Z dedín v okolí konfliktu evakuovali kirgizské úrady takmer 1500 miestnych obyvateľov, uviedlo ministerstvo pre mimoriadne situácie.



Vlani si bezprecedentná prestrelka medzi armádami oboch krajín v oblasti vyžiadala viac než 50 životov a zvýšila obavy z vypuknutia širšieho konfliktu, pripomína AFP.



Spornou je takmer polovica z 970-kilometrovej spoločnej hranice medzi Kirgizskom a Tadžikistanom, pričom pokrok v riešení sporu sa počas uplynulých rokov nedosiahol.