Kirgizsko a Tadžikistan sa dohodli na prímerí a odsune jednotiek

Biškek 1. mája (TASR) - Vládne delegácie Kirgizska a Tadžikistanu dosiahli v sobotu dohodu o úplnom prímerí na spoločnej hranici oboch štátov. Súčasťou dohody je aj odsun jednotiek armád oboch krajín do miest ich stálej dislokácie, informovala kirgizská tlačová agentúra AKIpress.



Protokol o prímerí bola odobrený v rámci rokovaní o demarkácii a delimitácii spoločného úseku štátnych hraníc, ktoré sa za účasti vládnych delegácií oboch krajín začali v Batkenskej oblasti v Kirgizsku, dodala agentúra TASS.



Rokovania o prímerí viedli šéfovia štátnych výborov pre národnú bezpečnosť Sajmumin Jatimov (Tadžikistan) a Kamchybek Tašijev (Kirgizsko), ktorý pred novinármi spresnil, že delegácie prijali štvorbodový protokol a rozhodli sa stiahnuť jednotky do miest ich stáleho pôsobenia.



Tašijev vyjadril nádej, že "prijaté rozhodnutia vyjadrené v protokole sa budú realizovať".



O situácii na spoločnej hranici a o nutnosti rešpektovať uzavreté prímerie v sobotu telefonicky diskutovali aj prezidenti oboch krajín Sadyr Džaparov (Kirgizsko) a Emomali Rachmon (Tadžikistan).



Išlo o ich druhý spoločný rozhovor v priebehu dvoch dní. Obaja prezidenti súčasne potvrdili záujem o osobné stretnutie, ktoré sa uskutoční v dohľadnom čase.



Podľa posledných údajov bolo počas konfliktu z kirgizskej strany zranených 166 ľudí, o život ich prišlo 33. Kirgizsko v sobotu na ich pamiatku vyhlásilo dva dni štátneho smútku.



Tadžikistan zatiaľ nezverejnil oficiálne údaje o svojich stratách.



Agentúra TASS dodala, že rokovania vládnych delegácií o riešení situácie na kirgizsko-tadžických hraniciach pokračujú.



Obe strany sa na prímerí dohodli už vo štvrtok večer, ale v piatok v pohraničných oblastiach k lokálnym prestrelkám. V noci na sobotu neboli zaznamenané žiadne incidenty, ale v sobotu ráno začali z pohraničnej oblasti opäť prichádzať správy o streľbe.



Štvrtkové vypuknutie bojov, do ktorých sa zapojili armády oboch krajín, však bolo neobvyklé a vyvolalo obavy, že prestrelky prerastú do väčšieho konfliktu.



Boje vypukli po konflikte o vodnú infraštruktúru na hranici medzi týmito krajinami, ktoré získali nezávislosť po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991. Sporná je viac ako tretina hranice vrátane oblasti okolo de facto tadžickej enklávy Voruch, kde prepukol vo štvrtok konflikt.



Agentúra AFP pripomenula, že nezhody týkajúce sa hranice medzi tromi krajinami, ktoré si delia úrodné údolie Fergany - Kirgizskom, Tadžikistanom a Uzbekistanom - súvisia s vytýčením hraníc počas sovietskej éry. Sú totiž vytýčené tak, že niekoľko komunít má obmedzený prístup do svojich domovských krajín.



Susedný Uzbekistan a Rusko, ktoré majú v Kirgizsku a Tadžikistane vojenské základne, ponúkli sprostredkovanie v ich najnovšom konflikte.