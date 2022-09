Kirgizsko a Tadžikistan uzavreli prímerie, má ukončiť pohraničné boje

Biškek/Dušanbe 16. septembra (TASR) - Kirgizsko a Tadžikistan sa v piatok dohodli na uzavretie prímeria, ktoré by malo ukončiť niekoľkodňové boje na hraniciach oboch týchto stredoázijských postsovietskych republík. Pohraničné boje, do ktorých nasadili aj ťažké zbrane, si vyžiadali už najmenej tri obete na životoch a desiatky zranených.



"Vedúci predstavitelia kirgizského a tadžického výboru pre národnú bezpečnosť Kamčybek Tašijev a Sajmumin Jatimov sa dohodli o prímerí, ktoré vstúpilo do platnosti o 16.00 h miestneho času (12.00 h SELČ)," uvádza sa vo vyhlásení kirgizskej pohraničnej stráže.



Kirgizsko a Tadžikistan sa predtým navzájom obviňovali z cezhraničného ostreľovania za použitia ťažkých zbraní vrátane tankov, obrnených transportárov a mínometov.



Zrážky na 1000 kilometrov dlhých spoločných hraniciach týchto dvoch bývalých sovietskych republík v Strednej Ázii sú pomerne časté, avšak zvyčajne sa ich podarí rýchlo deeskalovať, analyzuje Reuters. Dodáva však, že vlani viedli takmer k totálnej vojne.



V oboch krajinách, ktoré majú blízke vzťahy s Moskvou, sa nachádzajú ruské vojenské základne. Rusko tento týždeň vyzvalo Tadžikistan a Kirgizsko na ukončenie násilností.