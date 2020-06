Kirgizsko kvôli ďalším prípadom koronavírusu obnoví krízový stav

Biškek 25. júna (TASR) - Kirgizsko zvažuje pre opätovný nárast prípadov nákazy koronavírusom obnovenie núdzového stavu v dvoch provinciách krajiny Ču a Oš, v ktorých ležia aj dve najväčšie mestá - Biškek a Oš. Oznámilo to vo štvrtok tamojšie ministerstvo zdravotníctva s tým, že ešte v priebehu tohto dňa vo veci rozhodne, informovala agentúra Reuters.



Kirgizsko dosiaľ celkovo zaevidovalo 3954 prípadov nákazy. Za ostatný mesiac sa pritom počet prípadov viac než zdvojnásobil.



Núdzový stav trval v tejto krajine do konca mája. Počas neho uzatvorili viaceré okresy a mestá vrátane hlavného mesta Biškek, kde obyvatelia museli dodržiavať aj zákaz vychádzania.



Koronavírus prekazil tento týždeň plány kirgizskému prezidentovi Sooronbajovi Žeenbekovi. Ten sa v stredu nemohol zúčastniť na slávnostnej vojenskej prehliadke v Rusku, ktorá sa konala pri príležitosti 75. výročia víťazstva nad nacizmom. Do Moskvy síce kirgizský prezident pricestoval, ale na Červené námestie už neprišiel, keďže niekoľkí členovia jeho delegácie boli pri príchode do Ruska pozitívne testovaní na koronavírus.